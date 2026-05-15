Tuyển Jujitsu Việt Nam giành 6 HCV thế giới, điểm sáng “quỷ lùn” Hồng Sơn

ĐT Jujitsu Việt Nam khởi đầu bùng nổ tại Giải vô địch Jujitsu Full-contact thế giới 2026 khi giành tới 6 HCV ngay trong ngày thi đấu đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội tuyển Jujitsu Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế khi giành tới 6 HCV tại Giải vô địch Jujitsu Full-contact thế giới 2026 diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 14-17/5. Thành tích ấn tượng này giúp võ thuật Việt Nam trở thành một trong những đoàn thi đấu nổi bật nhất giải.

Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên là võ sĩ Đào Hồng Sơn, người được người hâm mộ gọi với biệt danh “Quỷ lùn”. Thi đấu ở hạng cân dưới 56kg, Hồng Sơn vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để bước lên ngôi vô địch thế giới đầy thuyết phục.

“Quỷ lùn” Đào Hồng Sơn với màn đăng quang đầy bản lĩnh ở hạng cân dưới 56kg

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng 1m5, Đào Hồng Sơn lại nổi tiếng với tốc độ, khả năng ra đòn linh hoạt và kỹ thuật khóa siết cực kỳ khó chịu. Võ sĩ sinh năm 1997 nhiều năm qua luôn là cái tên hàng đầu của Jujitsu Việt Nam ở các đấu trường khu vực và quốc tế.

Theo giới chuyên môn, hành trình lên ngôi lần này của Hồng Sơn không hề dễ dàng khi anh phải chạm trán những đối thủ có thể hình vượt trội. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng lối đánh thông minh, võ sĩ Hà Nội vẫn duy trì phong độ ổn định để bảo vệ vị thế số một ở hạng cân sở trường.

Ngoài tấm HCV của Đào Hồng Sơn, tuyển Jujitsu Việt Nam còn giành thêm 5 HCV khác ở nhiều nội dung đối kháng và kỹ thuật, qua đó tạo nên ngày thi đấu thành công rực rỡ tại giải vô địch thế giới năm nay.

Trước khi lên sàn đấu, Đào Hồng Sơn trải qua quá trình ép cân khắc nghiệt.

Những năm gần đây, Jujitsu Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều võ sĩ đạt thành tích cao ở SEA Games, giải châu Á và thế giới. Riêng Đào Hồng Sơn từng giành HCV SEA Games 31, SEA Games 32 và liên tục đăng quang ở nhiều giải quốc tế lớn.

Võ sĩ mang biệt danh “Quỷ lùn” cũng được xem là hiện tượng đặc biệt của làng võ Việt khi nhiều lần đánh bại các đối thủ vượt trội về thể hình. Lối đánh lì lợm, giàu sức bền cùng tinh thần thi đấu máu lửa giúp anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội.

Giải vô địch Jujitsu Full-contact thế giới 2026 vẫn còn nhiều nội dung thi đấu phía trước và tuyển Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục giành thêm huy chương. Với phong độ hiện tại, Đào Hồng Sơn cùng các đồng đội đang cho thấy võ thuật Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc Jujitsu hàng đầu thế giới.