Tuyển Jujitsu Việt Nam giành 6 HCV thế giới, điểm sáng “quỷ lùn” Hồng Sơn

ĐT Jujitsu Việt Nam khởi đầu bùng nổ tại Giải vô địch Jujitsu Full-contact thế giới 2026 khi giành tới 6 HCV ngay trong ngày thi đấu đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội tuyển Jujitsu Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế khi giành tới 6 HCV tại Giải vô địch Jujitsu Full-contact thế giới 2026 diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 14-17/5. Thành tích ấn tượng này giúp võ thuật Việt Nam trở thành một trong những đoàn thi đấu nổi bật nhất giải.

Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên là võ sĩ Đào Hồng Sơn, người được người hâm mộ gọi với biệt danh “Quỷ lùn”. Thi đấu ở hạng cân dưới 56kg, Hồng Sơn vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để bước lên ngôi vô địch thế giới đầy thuyết phục.

“Quỷ lùn” Đào Hồng Sơn với màn đăng quang đầy bản lĩnh ở hạng cân dưới 56kg

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng 1m5, Đào Hồng Sơn lại nổi tiếng với tốc độ, khả năng ra đòn linh hoạt và kỹ thuật khóa siết cực kỳ khó chịu. Võ sĩ sinh năm 1997 nhiều năm qua luôn là cái tên hàng đầu của Jujitsu Việt Nam ở các đấu trường khu vực và quốc tế.

Theo giới chuyên môn, hành trình lên ngôi lần này của Hồng Sơn không hề dễ dàng khi anh phải chạm trán những đối thủ có thể hình vượt trội. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng lối đánh thông minh, võ sĩ Hà Nội vẫn duy trì phong độ ổn định để bảo vệ vị thế số một ở hạng cân sở trường.

Ngoài tấm HCV của Đào Hồng Sơn, tuyển Jujitsu Việt Nam còn giành thêm 5 HCV khác ở nhiều nội dung đối kháng và kỹ thuật, qua đó tạo nên ngày thi đấu thành công rực rỡ tại giải vô địch thế giới năm nay.

Trước khi lên sàn đấu, Đào Hồng Sơn trải qua quá trình ép cân khắc nghiệt.

Những năm gần đây, Jujitsu Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều võ sĩ đạt thành tích cao ở SEA Games, giải châu Á và thế giới. Riêng Đào Hồng Sơn từng giành HCV SEA Games 31, SEA Games 32 và liên tục đăng quang ở nhiều giải quốc tế lớn.

Võ sĩ mang biệt danh “Quỷ lùn” cũng được xem là hiện tượng đặc biệt của làng võ Việt khi nhiều lần đánh bại các đối thủ vượt trội về thể hình. Lối đánh lì lợm, giàu sức bền cùng tinh thần thi đấu máu lửa giúp anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội.

Giải vô địch Jujitsu Full-contact thế giới 2026 vẫn còn nhiều nội dung thi đấu phía trước và tuyển Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục giành thêm huy chương. Với phong độ hiện tại, Đào Hồng Sơn cùng các đồng đội đang cho thấy võ thuật Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc Jujitsu hàng đầu thế giới.

Soi nhan sắc "hoa khôi bóng chuyền" Thổ Nhĩ Kỳ gây bão trên các fanpage

Duru Turknas được mệnh danh là "hoa khôi bóng chuyền" Thổ Nhĩ Kỳ nhờ nhan sắc chẳng kém cạnh các người mẫu nổi tiếng.

Duru Turknas (sinh năm 2005) được mệnh danh là "hoa khôi bóng chuyền thế hệ mới" của Thổ Nhĩ Kỳ. Cô nổi tiếng với loạt thành tích nổi bật khi thi đấu cho đội bóng chuyền trường đại học từ năm 2020.
Duru bắt đầu sự nghiệp thể thao tại CLB Thể thao Đại học Fenerbahce, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các huấn luyện viên nhờ màn trình diễn ấn tượng.
Chủ tịch VFF gặp gỡ, nhắc nhở U17 Việt Nam chuẩn bị tốt cho trận tứ kết

Trước khi di chuyển dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26, chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn đã động viên ĐT U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah.

Trưa 14/5 theo giờ địa phương, trước khi di chuyển sang Riyadh tham dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26 theo phân công của Chủ tịch AFC trên cương vị Uỷ viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Uỷ ban thi đấu AFC, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah. Người đứng đầu LĐBĐVN một lần nữa biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ cần tiếp tục duy trì sự tập trung và chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết sắp tới.

Chủ tịch VFF- ông Trần Quốc Tuấn (áo đen) đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah.
VFF bị phạt 300 triệu đồng sau trận thắng của ĐT Việt Nam trước Malaysia

Dù ĐT Việt Nam thắng Malaysia 3-1 trên sân nhà, VFF vẫn phải nhận án phạt gần 300 triệu đồng từ AFC do vi phạm quy định về kiểm soát khán giả trong trận đấu.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa nhận án phạt từ AFC với số tiền 6.250 USD, tương đương gần 300 triệu đồng, liên quan tới trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Thông tin khiến nhiều người bất ngờ bởi đây là trận đấu đánh dấu chiến thắng quan trọng của thầy trò HLV Việt Nam trên sân nhà. Tuy nhiên, án phạt không đến từ chuyên môn hay diễn biến trên sân cỏ, mà xuất phát từ công tác tổ chức và kiểm soát khán giả.

