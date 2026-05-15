Pickleball Việt Nam có đại diện vào chung kết Kuala Lumpur Open 2026

Pickleball Việt Nam chắc chắn có đại diện vào chung kết Kuala Lumpur Open 2026 khi Trương Vinh Hiển và Nguyễn Hùng Anh gặp nhau ở bán kết nội dung đơn nam.

Tại tứ kết giải PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, Trương Vinh Hiển tiếp tục thể hiện vị thế tay vợt hạt giống số 1 nội dung đơn nam khi thắng Mitchell Hargreaves. Trận đấu khép lại sau 2 set, với tỷ số 11-6, 11-7 nghiêng về phía Trương Vinh Hiển.

Tay vợt Trương Vinh Hiển và tay vợt Nguyễn Hùng Anh. (Ảnh: FBNV)

Trước khi Trương Vinh Hiển ra sân gặp Mitchell Hargreaves, Nguyễn Hùng Anh đã vượt qua Vanshik Kapadia sau trận tứ kết nghẹt thờ. Tay vợt Việt Nam giành chiến thắng kịch tính cùng với tỷ số 12-10 trong 2 set trước đối thủ người Ấn Độ.

Theo phân nhánh của ban tổ chức, Trương Vinh Hiển sẽ gặp Nguyễn Hùng Anh ở bán kết nội dung đơn nam PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Như vậy, chắc chắn pickleball Việt Nam sẽ có đại diện góp mặt trong trận chung kết.

Ở cặp đấu bán kết còn lại của nội dung đơn nam, Will Shaffer sẽ đối đầu với Nasa Hatakeyama. Dự kiến, vòng bán kết nội dung đơn nam PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 sẽ bắt đầu từ 9h ngày 16/5 theo giờ Hà Nội.

​