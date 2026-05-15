Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

Pickleball Việt Nam có đại diện vào chung kết Kuala Lumpur Open 2026

Pickleball Việt Nam chắc chắn có đại diện vào chung kết Kuala Lumpur Open 2026 khi Trương Vinh Hiển và Nguyễn Hùng Anh gặp nhau ở bán kết nội dung đơn nam.

Tại tứ kết giải PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, Trương Vinh Hiển tiếp tục thể hiện vị thế tay vợt hạt giống số 1 nội dung đơn nam khi thắng Mitchell Hargreaves. Trận đấu khép lại sau 2 set, với tỷ số 11-6, 11-7 nghiêng về phía Trương Vinh Hiển.

Tay vợt Trương Vinh Hiển và tay vợt Nguyễn Hùng Anh. (Ảnh: FBNV)
Tay vợt Trương Vinh Hiển và tay vợt Nguyễn Hùng Anh. (Ảnh: FBNV)

Trước khi Trương Vinh Hiển ra sân gặp Mitchell Hargreaves, Nguyễn Hùng Anh đã vượt qua Vanshik Kapadia sau trận tứ kết nghẹt thờ. Tay vợt Việt Nam giành chiến thắng kịch tính cùng với tỷ số 12-10 trong 2 set trước đối thủ người Ấn Độ.

Theo phân nhánh của ban tổ chức, Trương Vinh Hiển sẽ gặp Nguyễn Hùng Anh ở bán kết nội dung đơn nam PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Như vậy, chắc chắn pickleball Việt Nam sẽ có đại diện góp mặt trong trận chung kết.

Ở cặp đấu bán kết còn lại của nội dung đơn nam, Will Shaffer sẽ đối đầu với Nasa Hatakeyama. Dự kiến, vòng bán kết nội dung đơn nam PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 sẽ bắt đầu từ 9h ngày 16/5 theo giờ Hà Nội.

Theo Hoàng Long/VOV.VN
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/the-thao/pickleball-viet-nam-chac-chan-co-dai-dien-vao-chung-ket-kuala-lumpur-open-2026-post1292060.vov
#Pickleball Việt Nam #Pickleball Việt Nam #Kuala Lumpur Open 2026 #Trương Vinh Hiển #Nguyễn Hùng Anh #Trương Vinh Hiển vs Nguyễn Hùng Anh

Bài liên quan

Thể thao

Ngôi sao pickleball Việt kiều Alix Trương đánh dấu cột mốc mới

Alix Trương đánh dấu bước đi mới khi trở thành đại diện thương hiệu tại thị trường pickleball Việt Nam.

Ngày 7/4, tay vợt Alix Trương đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp khi chính thức công bố hợp tác với Kamito thông qua sự kiện mang tên “The Pickleball Princess”.

Việc một vận động viên đang thi đấu tại hệ thống PPA Tour lựa chọn gắn bó với một thương hiệu Việt được xem là dấu mốc đáng chú ý.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới