Nàng tiểu thư Sài thành thần thái rạng ngời khoe bụng bầu nhô cao

Cộng đồng trẻ

Nàng tiểu thư Sài thành thần thái rạng ngời khoe bụng bầu nhô cao

Khoe chiếc bụng bầu vượt mặt, cô nàng Bống Nam Phương cho thấy tinh thần thoải mái, vui vẻ trong những tháng gần cuối của thai kỳ.

Trầm Phương
Hot girl Nguyễn Bùi Nam Phương (sinh năm 1999), hay còn được biết đến với biệt danh Bống Nam Phương, là một trong những gương mặt Gen Z nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế "khủng" và câu chuyện tình yêu ngọt ngào cùng streamer Win. D (Nguyễn Minh Duy). Ảnh: FBNV)
Sau lễ đính hôn "khổng lồ" và đám cưới lãng mạn, nàng tiểu thư Sài thành tiếp tục khiến người hâm mộ vỡ òa khi thông báo tin vui mang thai con đầu lòng ở tuổi 26. ( (Ảnh: FBNV)
Sau khi công khai mang thai, Bống Nam Phương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, ghi lại hành trình làm mẹ đầy thú vị và không kém phần thử thách. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân để vượt qua 3 tháng đầu thai kỳ đầy khó khăn. Bống tâm sự cô chủ yếu chịu đựng và sống chung với ốm nghén, chấp nhận đây là cơ chế tự nhiên của cơ thể khi có sự thay đổi lớn. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng cũng chia sẻ những mẹo nhỏ của mẹ bầu như thay vì uống nước lọc lợ miệng, cô chuyển sang uống nước ấm. Ăn chia thành nhiều bữa nhỏ, ăn từng chút một để đỡ đầy bụng. (Ảnh: FBNV)
Đặc biệt, Bống khuyên các mẹ bầu nên giữ tinh thần thoải mái, làm những điều khiến bản thân vui vẻ và cho phép mình được khóc, được cười để giải tỏa cảm xúc. (Ảnh: FBNV)
Ở giai đoạn thai kỳ sau, khi bụng bầu đã nhô cao, Bống Nam Phương hài hước kể về sự "nghịch ngợm" của em bé trong bụng. Cô chia sẻ rằng cả ngày em bé yên tĩnh, nhưng cứ đến tối, khi bố (Win. D) đang làm việc thì em lại bắt đầu "đạp" để gọi bố, khiến bố phải dỗ dành thì em bé mới chịu "nghỉ ngơi". (Ảnh: FBNV)
Dù đang trong thai kỳ, Bống Nam Phương vẫn duy trì được vẻ ngoài rạng rỡ và phong cách thời trang ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Nhan sắc của "hot girl má lúm" vẫn ngọt ngào, duyên dáng như thời còn là Miss Teen 2017. Cô được người hâm mộ khen ngợi là một trong những "mẹ bầu đẹp nhất" với gương mặt mộc nhưng tràn đầy sức sống. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đón ngày "tiểu công chúa" hay "hoàng tử bé" của Bống Nam Phương chào đời, nhiều người đã để lại những bình luận tích cực trên trang cá nhân mỗi lần cô nàng đăng tải khoảnh khắc mới. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
