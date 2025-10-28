Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Tú Hảo khoe cận cảnh body 'nét căng' khiến fan xuýt xoa

Tú Hảo một lần nữa khẳng định danh xưng 'nữ hoàng lookbook' với loạt ảnh diện bikini khoe body nét căng cùng thần thái đỉnh cao.

Trầm Phương
Quán quân The Face Vietnam 2017 Tú Hảo luôn là một trong những người đẹp sở hữu phong cách thời trang ấn tượng và "chất lừ" của làng mẫu Việt. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng tiếp tục "đốt mắt" người hâm mộ khi tung ra loạt ảnh diện bikini trên bãi biển, khoe trọn vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng thần thái cuốn hút.(Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới, Tú Hảo chọn một set bikini màu trắng tinh khôi, nổi bật giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của trang phục là chiếc áo bikini hai mảnh với chi tiết bèo nhún nhẹ nhàng ở viền, kết hợp cùng áo khoác lửng dài tay ton-sur-ton, tạo nên sự cân bằng tinh tế giữa nét gợi cảm và cá tính. (Ảnh: IGNV)
Chiếc quần bơi cạp trễ, ôm sát cùng chiếc dây xích mảnh làm thắt lưng đã giúp Tú Hảo khoe khéo vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa và vòng ba căng đầy, săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Dù từng chia sẻ mình có vòng một khiêm tốn, nhưng Quán quân The Face luôn biết cách biến khuyết điểm thành ưu điểm, tự tin và toả sáng với hình thể khoẻ khoắn của mình. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng còn tạo điểm nhấn cho gương mặt bằng chiếc kính râm gọng tròn, tăng thêm vẻ thời thượng và "high fashion" cho tổng thể. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước body "nét căng" cùng thần thái cuốn hút, đậm chất mẫu của Tú Hảo. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm bước ra từ cuộc thi The Face, Tú Hảo ngày càng "lột xác" về phong cách, từ nhẹ nhàng, kín đáo sang hình ảnh sexy và nổi loạn hơn, luôn biết cách làm mới mình và tạo nên những bộ ảnh ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Mỗi lần lên đồ, cô nàng đều biết cách biến hóa đây bất ngờ khiến người hâm mộ phải xuýt xoa. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Tú Hảo #body săn chắc #thời trang bikini #The Face Vietnam #người mẫu Việt

