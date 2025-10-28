Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mai Dora khoe dáng 'góc nghiêng', body với đường cong 'vun vút' hút mắt

Cộng đồng trẻ

Mai Dora khoe dáng 'góc nghiêng', body với đường cong 'vun vút' hút mắt

Mới đây, gái xinh Mai Dora khiến khán giả không thể rời mắt chỉ với 3 bức ảnh chụp góc nghiêng, trong những trang phục được cắt xẻ khéo léo.

Thiên Anh
Với lợi thế gương mặt xinh đẹp, sắc sảo cùng vóc dáng chuẩn chỉnh, nóng bỏng, Mai Dora còn tận dụng triệt để thế mạnh khi thường xuyên có những bộ ảnh gợi cảm.
Với lợi thế gương mặt xinh đẹp, sắc sảo cùng vóc dáng chuẩn chỉnh, nóng bỏng, Mai Dora còn tận dụng triệt để thế mạnh khi thường xuyên có những bộ ảnh gợi cảm.
Cựu nữ MC của VCS vừa khiến khán giả không thể rời mắt chỉ với 3 bức ảnh chụp góc nghiêng, trong những trang phục được cắt xẻ khéo léo và đạo cụ vô cùng táo bạo.
Cựu nữ MC của VCS vừa khiến khán giả không thể rời mắt chỉ với 3 bức ảnh chụp góc nghiêng, trong những trang phục được cắt xẻ khéo léo và đạo cụ vô cùng táo bạo.
Trong các bức ảnh này, nữ MC không chỉ xinh đẹp mà còn toát ra vẻ quyến rũ, gợi cảm nhưng cũng không kém phần "bí ẩn, nguy hiểm".
Trong các bức ảnh này, nữ MC không chỉ xinh đẹp mà còn toát ra vẻ quyến rũ, gợi cảm nhưng cũng không kém phần "bí ẩn, nguy hiểm".
Mai Dora chưa cho biết những bức ảnh này thuộc concept nào nhưng dễ khiến người ta liên tưởng đến các nhân vật nữ điệp viên hoặc nữ sát thủ trong các bộ phim hành động.
Mai Dora chưa cho biết những bức ảnh này thuộc concept nào nhưng dễ khiến người ta liên tưởng đến các nhân vật nữ điệp viên hoặc nữ sát thủ trong các bộ phim hành động.
Sau khi kết thúc hành trình cùng VCS, Mai Dora danh tiếng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác, thậm chí từng đi thử vai cho một phim điện ảnh. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, cô nàng vẫn chỉ đang xoay quanh các công việc quen thuộc là người mẫu ảnh, và streamer.
Sau khi kết thúc hành trình cùng VCS, Mai Dora danh tiếng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác, thậm chí từng đi thử vai cho một phim điện ảnh. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, cô nàng vẫn chỉ đang xoay quanh các công việc quen thuộc là người mẫu ảnh, và streamer.
Ngoài ra, năm ngoái Mai Dora còn thực hiện một số phỏng vấn cùng các tuyển thủ trong nước và quốc tế nhưng năm nay cô nàng có phần im ắng hơn hẳn.
Ngoài ra, năm ngoái Mai Dora còn thực hiện một số phỏng vấn cùng các tuyển thủ trong nước và quốc tế nhưng năm nay cô nàng có phần im ắng hơn hẳn.
Có rất nhiều bàn tán xung quanh việc Mai Dora vẫn chưa có hướng đi mới nào đột phá. Nhưng có lẽ, nữ MC cũng luôn chuẩn bị cho hành trình sự nghiệp của mình.
Có rất nhiều bàn tán xung quanh việc Mai Dora vẫn chưa có hướng đi mới nào đột phá. Nhưng có lẽ, nữ MC cũng luôn chuẩn bị cho hành trình sự nghiệp của mình.
Mai Dora tên thật là Trương Vũ Quỳnh Mai, sinh năm 1995. Cô là hot girl khá nổi tiếng trên mạng xã hội đồng thời cũng là diễn viên trẻ tài năng, thường xuyên vào những vai nữ sinh học đường.
Mai Dora tên thật là Trương Vũ Quỳnh Mai, sinh năm 1995. Cô là hot girl khá nổi tiếng trên mạng xã hội đồng thời cũng là diễn viên trẻ tài năng, thường xuyên vào những vai nữ sinh học đường.
Mai Dora sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu nhưng lại có vóc dáng quyến rũ mê người với 3 vòng bốc lửa.
Mai Dora sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu nhưng lại có vóc dáng quyến rũ mê người với 3 vòng bốc lửa.
Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật
Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật
Thiên Anh
#Góc nghiêng quyến rũ #Body đường cong #Ảnh khoe dáng #Trang phục cắt xẻ #Gái xinh Mai Dora #Mai Dora

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT