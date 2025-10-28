Hà Nội

Tham dự giải chạy, hot girl ngân hàng tiếp tục gây sốt với nhan sắc đỉnh cao

Cộng đồng trẻ

Tham dự giải chạy, hot girl ngân hàng tiếp tục gây sốt với nhan sắc đỉnh cao

Hà Kim thường xuyên xuất hiện trong các giải chạy phong trào, nơi hot girl ngân hàng ghi điểm nhờ phong thái tự tin, năng lượng tích cực và thần thái rạng rỡ.

Thiên Anh
Mới đây, tại một giải chạy lớn ở Hà Nội, hot girl Hà Kim lại tiếp tục “gây bão” với loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cô tham gia đường chạy trong trang phục thể thao năng động.
Dù đang thi đấu cùng hàng trăm người, Hà Kim vẫn nổi bật nhờ gương mặt tươi tắn, làn da sáng mịn và thần thái tự nhiên không góc chết. Bộ ảnh sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận trên MXH.
Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc Hà Kim chuẩn bị và hoàn thành đường chạy đã khiến CĐM không khỏi xuýt xoa.
Với nụ cười rạng rỡ, mái tóc bay nhẹ theo gió và ánh nhìn tự tin, nàng hot girl 9X mang đến hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, khỏe khoắn, năng động nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, mềm mại.
Những lời khen ngợi dồn dập càng chứng minh sức hút bền bỉ của cô nàng hot girl một thời.
Dù thời gian trôi qua, Hà Kim vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao và tinh thần sống tích cực, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ theo đuổi phong cách sống lành mạnh, yêu thể thao.
Nếu từng là tín đồ của những tựa game đình đám như Audition hay Gunny những năm 2010, chắc hẳn anh em game thủ đã không còn cảm thấy xa lạ với cái tên Hà Kim – nữ game thủ 9x từng khiến CĐM “dậy sóng”.
Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ năng chơi game điêu luyện, Hà Kim còn là một trong những gương mặt sáng giá lọt Top 20 Miss Teen 2011, trở thành biểu tượng nhan sắc một thời trong giới trẻ.
Trải qua hơn một thập kỷ, dù không còn hoạt động rầm rộ như trước, Hà Kim vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ nhờ lối sống năng động và tích cực.
Từ một hot girl đình đám, Hà Kim đã chuyển hướng trở thành một Tiktoker có tiếng, đồng thời là chuyên viên cao cấp quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên tại một ngân hàng lớn ở Hà Nội. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Hot girl ngân hàng #nhan sắc đỉnh cao #giải chạy phong trào #Phong thái tự tin #năng lượng tích cực #Hà Kim

