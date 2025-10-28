Hà Nội

Nhan sắc 'hoa thơm thua thắm liễu hờn kém xanh' của 'nữ thần LMHT' mới

Cộng đồng trẻ

Ở mùa giải LMHT năm nay, Iris là cái tên đang chiếm sóng và được mệnh danh là "nữ thần" mới khiến nhiều người xem ngất ngây vì nhan sắc của mình.

Thiên Anh
Iris không phải một cái tên "vô danh" trong làng LMHT. Nữ MC sinh năm 1996 và có thể nói là một trong những nữ MC đầu tiên của làng LMHT.
Khi các đàn chị như Candace hay Hilda vẫn còn thời kỳ đỉnh cao, Iris có phần chìm hơn và công việc của cô thường là MC hậu trường hoặc bàn phân tích.
Với ngoại hình cao ráo chuẩn người mẫu, cùng nhan sắc xinh đẹp, CKTG 2025 cũng là kỳ CKTG đầu tiên mà Iris được tác nghiệp chính trên sân khấu thi đấu.
Với trình độ chuyên môn cao, thông thạo tới 3 ngoại ngữ khác nhau, Iris còn cho thấy bản thân luôn là một cá nhân nghiêm túc, đam mê và tràn đầy nhiệt huyết với lửa nghề.
Ngoài công việc MC, Iris còn được biết đến với khả năng cosplay các tướng trong LMHT, đặc biệt là vai Jinx.
Iris bắt đầu làm MC cho LPL từ năm 2019 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong cộng đồng LMHT.
Iris xứng đáng là "nữ thần" mới của LPL
Được biết, Iris từng là một phát thanh viên, có khả năng chơi violin xuất sắc.
Iris từng có thời điểm không hoàn toàn tự tin về nhan sắc của mình. Nhưng với sự ủng hộ của đông đảo khán giả, cô đã dần tiến bộ hơn và sẵn sàng khoe sắc từ những bộ ảnh đời thường cho tới cosplay tướng LMHT.
Thiên Anh
#Nữ thần LMHT #Nhan sắc Iris #Mùa giải LMHT mới #Hot girl game #Thần tượng game #LMHT

