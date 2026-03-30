Năng lực thực thi và bài toán trách nhiệm giải trình của nhà thầu Huy Điền [Kỳ 3]

Với đội ngũ nhân sự đăng ký mỏng nhưng lại gánh vác nhiều công trình cùng lúc, khả năng đảm bảo chất lượng và tiến độ của Công ty Huy Điền là dấu hỏi lớn.

Theo hồ sơ doanh nghiệp được cập nhật lần thứ 16, Công ty Huy Điền đăng ký số lượng nhân viên chỉ 6 người. Mặc dù đăng ký quy mô doanh nghiệp nhỏ, nhưng đơn vị này lại có khả năng huy động nhân sự và thiết bị để tham gia và trúng thầu hàng loạt dự án xây lắp cùng thời điểm.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống tại báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu xây dựng trường học tại xã Đạ Huoai, nhà thầu này đã kê khai đội ngũ nhân sự chủ chốt gồm các ông: Lưu Minh Tâm (Chỉ huy trưởng), Nguyễn Cảnh Sang và Dương Phúc Hậu (Cán bộ kỹ thuật). Về thiết bị thi công, Công ty Huy Điền sở hữu một số máy móc cơ bản như máy hàn, máy trộn bê tông, máy đầm và đi thuê các thiết bị lớn như máy đào bánh xích Sumitomo hay ô tô tự đổ.

Tuy nhiên, với việc trúng thầu liên tiếp nhiều dự án chỉ định thầu rút gọn có thời gian thực hiện ngắn (từ 15 đến 25 ngày), áp lực về tiến độ và chất lượng công trình là không hề nhỏ. Điển hình như gói thầu làm mới nhà xe tại xã Cát Tiên 2 được ký duyệt ngày 12/12/2025 yêu cầu hoàn thành chỉ trong 15 ngày. Câu hỏi đặt ra là với số lượng nhân sự cơ hữu ít ỏi, đơn vị này phân bổ nguồn lực thế nào để đảm bảo giám sát và thi công đúng quy chuẩn kỹ thuật tại tất cả các công trường?

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo quy định tại Điều 19 và 20 Nghị định 214/2025, việc đánh giá năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu phải dựa trên các hợp đồng tương tự đã thực hiện. Trường hợp nhà thầu trúng thầu quá nhiều gói thầu cùng lúc vượt quá khả năng huy động nhân sự và thiết bị đã cam kết, chủ đầu tư cần kiểm tra nghiêm ngặt nhật ký công trình để tránh tình trạng 'bán thầu' hoặc thi công không đảm bảo chất lượng".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, địa chỉ trụ sở của Công ty Huy Điền đặt tại Thôn 13, Xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Việc doanh nghiệp này gần như "bao sân" các dự án tại địa phương đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác hậu kiểm, nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu, đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách được chi tiêu hiệu quả và minh bạch nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.