Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Năng lực thực thi và bài toán trách nhiệm giải trình của nhà thầu Huy Điền [Kỳ 3]

Với đội ngũ nhân sự đăng ký mỏng nhưng lại gánh vác nhiều công trình cùng lúc, khả năng đảm bảo chất lượng và tiến độ của Công ty Huy Điền là dấu hỏi lớn.

Hải Đăng

Theo hồ sơ doanh nghiệp được cập nhật lần thứ 16, Công ty Huy Điền đăng ký số lượng nhân viên chỉ 6 người. Mặc dù đăng ký quy mô doanh nghiệp nhỏ, nhưng đơn vị này lại có khả năng huy động nhân sự và thiết bị để tham gia và trúng thầu hàng loạt dự án xây lắp cùng thời điểm.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống tại báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu xây dựng trường học tại xã Đạ Huoai, nhà thầu này đã kê khai đội ngũ nhân sự chủ chốt gồm các ông: Lưu Minh Tâm (Chỉ huy trưởng), Nguyễn Cảnh Sang và Dương Phúc Hậu (Cán bộ kỹ thuật). Về thiết bị thi công, Công ty Huy Điền sở hữu một số máy móc cơ bản như máy hàn, máy trộn bê tông, máy đầm và đi thuê các thiết bị lớn như máy đào bánh xích Sumitomo hay ô tô tự đổ.

Nguồn MSC

Tuy nhiên, với việc trúng thầu liên tiếp nhiều dự án chỉ định thầu rút gọn có thời gian thực hiện ngắn (từ 15 đến 25 ngày), áp lực về tiến độ và chất lượng công trình là không hề nhỏ. Điển hình như gói thầu làm mới nhà xe tại xã Cát Tiên 2 được ký duyệt ngày 12/12/2025 yêu cầu hoàn thành chỉ trong 15 ngày. Câu hỏi đặt ra là với số lượng nhân sự cơ hữu ít ỏi, đơn vị này phân bổ nguồn lực thế nào để đảm bảo giám sát và thi công đúng quy chuẩn kỹ thuật tại tất cả các công trường?

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo quy định tại Điều 19 và 20 Nghị định 214/2025, việc đánh giá năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu phải dựa trên các hợp đồng tương tự đã thực hiện. Trường hợp nhà thầu trúng thầu quá nhiều gói thầu cùng lúc vượt quá khả năng huy động nhân sự và thiết bị đã cam kết, chủ đầu tư cần kiểm tra nghiêm ngặt nhật ký công trình để tránh tình trạng 'bán thầu' hoặc thi công không đảm bảo chất lượng".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, địa chỉ trụ sở của Công ty Huy Điền đặt tại Thôn 13, Xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Việc doanh nghiệp này gần như "bao sân" các dự án tại địa phương đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác hậu kiểm, nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu, đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách được chi tiêu hiệu quả và minh bạch nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Huy Điền #nhà thầu #dự án #trách nhiệm #chất lượng #xây dựng

Bạn đọc - Phản biện

"Bản lĩnh" trúng thầu của Công ty Huy Điền tại các dự án cấp xã [Kỳ 2]

Trúng 38 trên tổng số 43 gói thầu tham gia, Công ty Huy Điền cho thấy một hiệu suất trúng thầu đáng nể, chủ yếu tại các dự án quy mô vừa và nhỏ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến đầu năm 2026, Công ty Huy Điền đã tham gia tổng cộng 43 gói thầu và trúng tới 38 gói, đạt tỉ lệ trúng thầu lên đến gần 90%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt con số hơn 46 tỷ đồng.

Dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty Huy Điền có mối quan hệ đặc biệt với một số đơn vị tư vấn mời thầu. Điển hình là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hồng Phúc. Trong tổng số 17 gói thầu do đơn vị này mời thầu mà Công ty Huy Điền tham gia, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng thầu tới 16 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại các gói này là hơn 17,3 tỷ đồng với tỉ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình là 99,33%.

Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Gói thầu trường học hơn 3,6 tỷ, liên danh Công ty Huy Điền trúng sát nút [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất một liên danh tham dự và trúng gói thầu xây dựng tại xã Đạ Huoai với tỉ lệ tiết kiệm thấp, chỉ khoảng 0,15% cho ngân sách nhà nước.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự xuất hiện của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Huy Điền (Công ty Huy Điền) tại các dự án cấp xã. Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất là tại gói thầu xây dựng trường học tại xã Đạ Huoai vào cuối năm 2025.

Cụ thể, tại "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng 04 phòng học (02 tầng) Trường THCS Đạ Oai" do Phòng Văn Hoá - Xã Hội Xã Đạ Huoai làm chủ đầu tư (số TBMT: IB2500526031), liên danh Công ty Huy Điền và Công ty TNHH XD Kiến Văn là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu. Đáng nói, mức giá trúng thầu của liên danh này là 3.675.035.756 đồng. So với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 3.680.578.627 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 5.542.871 đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm khoảng 0,15%.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới