Năng lực thực sự của Công ty Trung Kiên qua gói thầu 7,5 tỷ tại Hớn Quản

Vượt qua 3 đối thủ tại gói thầu chiếu sáng ở huyện Hớn Quản với tỷ lệ tiết kiệm hơn 30%, Công ty Trung Kiên tiếp tục ghi dấu ấn trong năm 2025. Năng lực và lịch sử trúng thầu của doanh nghiệp này có thực sự tương xứng?

Mới đây, Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp hệ thống chiếu sáng trị giá hơn 7,5 tỷ đồng. Liên danh do Công ty TNHH Trung Kiên đứng đầu đã vượt qua 3 đối thủ để trúng thầu với mức giá thấp hơn giá gói thầu tới 2,3 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng gần 30,7%. Kết quả này không chỉ cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt mà còn mở ra một góc nhìn sâu hơn về năng lực thực sự và "khẩu vị" đấu thầu của Công ty Trung Kiên trong năm 2025.

"Cuộc đua" tại Hớn Quản và những nhà thầu "sảy chân" vì hồ sơ

Ngày 21/08/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản đã ký Quyết định số 42/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bổ sung xây dựng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng dọc theo tuyến thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ khu công nghiệp Việt Kiều kết nối với khu công nghiệp Minh Hưng Sikico huyện Hớn Quản.

Gói thầu có giá 7.530.485.272 đồng, được mời thầu rộng rãi qua mạng. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 150/BC-MN ngày 24/07/2025 của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Miền Nam , có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu.

Tuy nhiên, cuộc đua đã sớm ngã ngũ khi hai nhà thầu bị loại ngay từ vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm:

1. Công ty Cổ phần Giải pháp Cơ điện MES: Bị đánh giá "Không đạt" do nhân sự chủ chốt không chứng minh được kinh nghiệm thi công phần đường dây và trạm biến áp. Thiết bị thi công chủ yếu như xe nâng người và máy toàn đạc điện tử không đáp ứng yêu cầu về giấy chứng nhận kiểm định hoặc hiệu chuẩn. Ngoài ra, hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu cũng thiếu sót nghiêm trọng trong việc thuyết minh các tiêu chuẩn vật tư, giải pháp thi công.

2. Liên danh nhà thầu Quốc Phú – Thanh Toàn: Cũng bị đánh giá "Không đạt" vì một loạt lý do cơ bản: không cung cấp đủ tài liệu chứng minh năng lực tài chính (tờ khai thuế GTGT); hợp đồng tương tự không đáp ứng về giá trị và hạng mục công việc; nhân sự chủ chốt thiếu kinh nghiệm; và hồ sơ thiết bị thi công chỉ là bản photo không công chứng. Đáng chú ý, liên danh này đã không có văn bản phúc đáp yêu cầu làm rõ hồ sơ từ bên mời thầu.

Cuộc cạnh tranh cuối cùng chỉ còn lại hai cái tên.

Liên Danh Điện chiếu sáng Hớn Quản với giá dự thầu sau giảm giá là 5.219.153.579 đồng đã được xếp hạng 1 , trong khi Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện nước Mạnh Hùng xếp hạng 2 với giá dự thầu 5.704.734.192 đồng.

Chân dung nhà thầu trúng thầu: Công ty Trung Kiên và đối tác

Đơn vị trúng thầu, Liên Danh Điện chiếu sáng Hớn Quản, bao gồm hai thành viên:

• Công ty TNHH Trung Kiên (MST: 3400691597), đóng vai trò liên danh chính. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ, do ông Dương Văn Tuân làm Giám đốc.

• Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại NHB (MST: 0314678438), đóng vai trò thành viên. Doanh nghiệp có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, do bà Nguyễn Thị Kim Huệ làm Giám đốc.

Theo dữ liệu, Công ty Trung Kiên là một nhà thầu khá năng động với 34 gói thầu đã tham gia, trúng 20 gói, tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt gần 255 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Trung Kiên và NHB hợp tác. Trước đó, vào ngày 05/06/2025, liên danh "Trung Kiên - NHB" cũng đã trúng Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình trị giá hơn 5,9 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh mời thầu.

Năm 2025: "Mùa gặt" của Trung Kiên và những mối quan hệ "ruột"

Chỉ tính riêng trong năm 2025 (tính đến cuối tháng 8), Công ty Trung Kiên đã cho thấy một tần suất hoạt động và tỷ lệ trúng thầu rất cao. Dữ liệu ghi nhận nhà thầu này đã trúng ít nhất 9 gói thầu lớn nhỏ với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Phân tích sâu hơn cho thấy sự tập trung rõ rệt của Trung Kiên vào một số chủ đầu tư/bên mời thầu nhất định, có thể gọi là các mối quan hệ quen thuộc:

• Với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản: Gói thầu vừa trúng là lần hợp tác đầu tiên nhưng đã mang lại hiệu quả cao với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách lên đến 30,69% (tỷ lệ giá trúng thầu/giá dự toán là 69,31%).

• Với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh: Trung Kiên trúng 2/2 gói thầu đã tham gia , một gói với vai trò độc lập, một gói liên danh cùng NHB. Tỷ lệ giá trúng thầu/giá dự toán trung bình tại đây là 82,8% (tiết kiệm 17,2%).

• Với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã La Gi: Nhà thầu này cũng cho thấy sự "ưu ái" khi trúng 2/2 gói thầu tham gia, đều với vai trò độc lập. Tuy nhiên, các gói này đều là chỉ định thầu rút gọn và tỷ lệ tiết kiệm là 0% (tỷ lệ giá trúng thầu/giá dự toán 100%).

• Nổi bật nhất là mối quan hệ với Công ty Điện lực Bình Thuận: Đây là bên mời thầu mà Trung Kiên tham gia nhiều nhất. Trong lịch sử, nhà thầu đã tham gia 14 gói thầu tại đây, trúng 6 gói. Riêng năm 2025, Trung Kiên đã trúng 2 gói thầu lớn do đơn vị này mời thầu với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giá trúng thầu/giá dự toán trung bình của Trung Kiên tại bên mời thầu này lại ở mức rất cao, lên đến 95,09%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 4,91%.

Gói thầu tại Hớn Quản có thể xem là một ví dụ điển hình cho việc áp dụng đúng các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Việc loại các nhà thầu có hồ sơ không đáp ứng yêu cầu đã đảm bảo chỉ những nhà thầu đủ năng lực mới được đi tiếp vào vòng trong, tạo ra sự cạnh tranh về giá và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt (tiết kiệm hơn 2,3 tỷ đồng).

Tuy nhiên, việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 5%) đặt ra những câu hỏi cần được xem xét. Mục tiêu của công tác đấu thầu, như Điều 3 Luật Đấu thầu đã nêu, không chỉ là lựa chọn nhà thầu đủ năng lực mà còn phải đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, yếu tố "hiệu quả kinh tế" có thể chưa được tối ưu.

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Về mặt pháp lý, việc một nhà thầu bị loại vì hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu cơ bản về năng lực, kinh nghiệm hay kỹ thuật là hoàn toàn phù hợp với quy trình. Báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu tại Hớn Quản đã chỉ ra khá chi tiết các lỗi của nhà thầu bị loại, cho thấy tổ chuyên gia đã làm việc nghiêm túc.

Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý và giám sát, việc phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Việc một nhà thầu trúng nhiều gói tại một địa bàn hoặc một chủ đầu tư không phải là bất thường nếu họ thực sự có năng lực và giá cạnh tranh. Nhưng nếu mô hình này lặp lại với tỷ lệ tiết kiệm thấp một cách có hệ thống, các cơ quan chức năng cần có sự giám sát, hậu kiểm để đảm bảo tính cạnh tranh thực chất, tránh tình trạng "quân xanh, quân đỏ" hay có các thỏa thuận ngầm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước."

Công ty TNHH Trung Kiên đã chứng tỏ được năng lực của mình khi vượt qua các đối thủ tại một gói thầu có tính cạnh tranh và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể về hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này trong năm 2025 cho thấy những mảng màu tương phản. Sự thành công của Trung Kiên sẽ bền vững và thuyết phục hơn nếu tỷ lệ tiết kiệm tại các gói thầu "quen thuộc" được cải thiện, qua đó thể hiện rõ hơn tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm với nguồn vốn đầu tư của nhà nước.