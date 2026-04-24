Bạn đọc - Phản biện

Năng lực thực hiện dự án của Công ty Đặng Minh Quân: Dấu hỏi về tính thực thi? [Kỳ 2]

Cùng lúc đảm nhiệm nhiều gói thầu xây lắp lớn với thời gian thi công ngắn, liệu nguồn lực nhân sự và thiết bị của Công ty Xây dựng Đặng Minh Quân có đáp ứng được tiến độ và chất lượng công trình?

Hải Nam

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, ngoài những gói thầu "độc diễn", Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân còn trúng thầu dưới hình thức liên danh tại những dự án quy mô tài chính lớn.

Điển hình là dự án Bảo trì sửa chữa đột xuất đường Tuần tra biên giới đoạn qua xã Phước Vinh và xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh. Tại Quyết định số 283/QĐ-SXD ngày 13/02/2026, Liên danh Phúc Khang – Đặng Minh Quân đã trúng thầu với giá 11.451.086.000 đồng. Quyết định này tiếp tục do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Hoàng Chương phê duyệt. Đáng chú ý, thời gian thực hiện hợp đồng chỉ trong 60 ngày.

Quyết định số 283/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Vấn đề nằm ở chỗ, đây là giai đoạn nhà thầu Đặng Minh Quân đang cùng lúc triển khai hàng loạt dự án khác trên địa bàn. Theo hồ sơ, đơn vị này phải phân bổ nguồn lực cho gói thầu mương thoát nước ĐT.787B (giá hơn 9 tỷ đồng, thực hiện trong 120 ngày tính từ cuối tháng 12/2025), gói sửa chữa đường ĐT.788B (giá hơn 8,5 tỷ đồng, thực hiện trong 50 ngày tính từ cuối tháng 10/2025) và hàng loạt gói sửa chữa hạ tầng tại cấp xã.

Câu hỏi đặt ra là, với quy mô một doanh nghiệp nhỏ việc đồng thời triển khai nhiều gói thầu xây lắp giao thông đòi hỏi cường độ máy móc và kỹ thuật cao có bảo đảm được chất lượng?. Việc huy động cùng lúc một lượng lớn máy xúc, xe lu và kỹ sư cho các công trường trọng điểm là bài toán không đơn giản.

Chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hào nhận định: "Pháp luật không cấm nhà thầu trúng nhiều gói thầu cùng lúc, nhưng yêu cầu nhà thầu phải chứng minh được khả năng huy động nguồn lực riêng biệt cho từng gói thầu, không được sử dụng chung nhân sự, thiết bị cho các gói thầu có thời gian thi công trùng nhau. Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc này để tránh tình trạng 'bỏ túi' thầu rồi thi công không đạt chuẩn hoặc thuê thầu phụ không đủ năng lực".

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu Đặng Minh Quân đạt tới 97,47%, một con số rất cao phản ánh tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất thấp. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần vào cuộc giám sát tính trung thực trong việc kê khai năng lực thiết bị và nhân sự để bảo đảm an toàn cho các công trình công cộng tại Tây Ninh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư trong bối cảnh hành chính mới tại Tây Ninh

QUY ĐỊNH VỀ NĂNG LỰC NHÀ THẦU VÀ TÍNH TRUNG THỰC

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định:

  • Kê khai thông tin: Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc cung cấp thông tin không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả là hành vi gian lận bị xử lý nghiêm.
  • Huy động nguồn lực: Nhà thầu phải bảo đảm thiết bị, nhân sự huy động cho gói thầu là thực tế và không trùng lắp với các gói thầu khác đang thực hiện nếu thời gian thi công chồng lấn.
  • Xử lý vi phạm: Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hành vi gian lận thông tin có thể dẫn đến việc bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm.
#Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân #Bảo trì sửa chữa đột xuất đường Tuần tra biên giới #Sở xây dựng tỉnh Tây Ninh #Đấu thầu tại Tây Ninh

Công ty Đặng Minh Quân trúng thầu dày đặc tại Tây Ninh: Dấu hỏi tính cạnh tranh? [Kỳ 1]

Liên tục trúng các gói thầu xây lắp giá trị lớn trong thế "độc diễn", năng lực và tính cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân (MST: 3901217395; trụ sở tại số 19, đường số 103, CMT8, Khu phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) là cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách trúng thầu tại địa phương. Theo dữ liệu phân tích, nhà thầu này đã tham gia 85 gói thầu, trúng tới 60 gói. Đáng chú ý, trong bối cảnh siết chặt quy định đấu thầu năm 2025 - 2026, đơn vị này vẫn duy trì một nhịp độ trúng thầu "đáng nể" tại các dự án do Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Điển hình là gói thầu số 01 – Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa vừa đường ĐT.788B. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1073/QĐ-SXD ngày 24/10/2025 do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Hoàng Chương ký, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân trúng thầu với giá 8.583.981.000 đồng. Quan sát hồ sơ cho thấy, giá dự toán gói thầu là 8.850.551.606 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 3%. Đáng quan tâm, biên bản mở thầu mã số IB2500410029 ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân tham dự và trúng thầu. Việc gói thầu quy mô hơn 8 tỷ đồng nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự đã làm giảm đi tính cạnh tranh, một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu.

Tây Ninh: Đặng Minh Quân 'một mình một ngựa' thắng gói thầu hơn 9 tỷ

Với sự tham gia "độc diễn", Công ty Đặng Minh Quân vừa được lựa chọn thực hiện gói thầu bổ sung mương thoát nước dọc tuyến ĐT.787B thuộc dự án nghìn tỷ tại tỉnh Tây Ninh.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2113/QĐ-BQLDA ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng hạng mục bổ sung khối lượng mương bê tông cốt thép thoát nước dọc, dự án thành phần 2 – Tuyến đường ĐT.787B". Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân (Công ty Đặng Minh Quân) là đơn vị trúng thầu với giá 9.078.723.354 đồng.

Công ty Đặng Minh Quân trúng thầu 8,58 tỷ: Một mình tham dự sau khi E-HSMT 'hạ chuẩn'?

Sở Xây dựng Tây Ninh vừa phê duyệt cho Công ty Đặng Minh Quân trúng gói thầu sửa đường ĐT.788B. Doanh nghiệp này là nhà thầu duy nhất tham gia, trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 3,01%.

Ngày 24/10/2025, Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh đã ký Quyết định số 1073/QĐ-SXD, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 01 – Thi công xây lắp công trình (Mã thông báo mời thầu: IB2500410029).

Quyết định số 1073/QĐ-SXD, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 01 – Thi công xây lắp công trình. Nguồn: MSC
