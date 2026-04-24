Năng lực thực hiện dự án của Công ty Đặng Minh Quân: Dấu hỏi về tính thực thi? [Kỳ 2]

Cùng lúc đảm nhiệm nhiều gói thầu xây lắp lớn với thời gian thi công ngắn, liệu nguồn lực nhân sự và thiết bị của Công ty Xây dựng Đặng Minh Quân có đáp ứng được tiến độ và chất lượng công trình?

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, ngoài những gói thầu "độc diễn", Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân còn trúng thầu dưới hình thức liên danh tại những dự án quy mô tài chính lớn.

Điển hình là dự án Bảo trì sửa chữa đột xuất đường Tuần tra biên giới đoạn qua xã Phước Vinh và xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh. Tại Quyết định số 283/QĐ-SXD ngày 13/02/2026, Liên danh Phúc Khang – Đặng Minh Quân đã trúng thầu với giá 11.451.086.000 đồng. Quyết định này tiếp tục do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Hoàng Chương phê duyệt. Đáng chú ý, thời gian thực hiện hợp đồng chỉ trong 60 ngày.

Quyết định số 283/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Vấn đề nằm ở chỗ, đây là giai đoạn nhà thầu Đặng Minh Quân đang cùng lúc triển khai hàng loạt dự án khác trên địa bàn. Theo hồ sơ, đơn vị này phải phân bổ nguồn lực cho gói thầu mương thoát nước ĐT.787B (giá hơn 9 tỷ đồng, thực hiện trong 120 ngày tính từ cuối tháng 12/2025), gói sửa chữa đường ĐT.788B (giá hơn 8,5 tỷ đồng, thực hiện trong 50 ngày tính từ cuối tháng 10/2025) và hàng loạt gói sửa chữa hạ tầng tại cấp xã.

Câu hỏi đặt ra là, với quy mô một doanh nghiệp nhỏ việc đồng thời triển khai nhiều gói thầu xây lắp giao thông đòi hỏi cường độ máy móc và kỹ thuật cao có bảo đảm được chất lượng?. Việc huy động cùng lúc một lượng lớn máy xúc, xe lu và kỹ sư cho các công trường trọng điểm là bài toán không đơn giản.

Chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hào nhận định: "Pháp luật không cấm nhà thầu trúng nhiều gói thầu cùng lúc, nhưng yêu cầu nhà thầu phải chứng minh được khả năng huy động nguồn lực riêng biệt cho từng gói thầu, không được sử dụng chung nhân sự, thiết bị cho các gói thầu có thời gian thi công trùng nhau. Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc này để tránh tình trạng 'bỏ túi' thầu rồi thi công không đạt chuẩn hoặc thuê thầu phụ không đủ năng lực".

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu Đặng Minh Quân đạt tới 97,47%, một con số rất cao phản ánh tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất thấp. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần vào cuộc giám sát tính trung thực trong việc kê khai năng lực thiết bị và nhân sự để bảo đảm an toàn cho các công trình công cộng tại Tây Ninh.

[Kỳ 3:] Trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư trong bối cảnh hành chính mới tại Tây Ninh