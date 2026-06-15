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[VIDEO] Hàng Châu phạt bồi thường 38.000 USD vì sa thải nhân viên thay bằng AI

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[VIDEO] Hàng Châu phạt bồi thường 38.000 USD vì sa thải nhân viên thay bằng AI

Tòa Hàng Châu xử phạt công ty 38.000 USD vì sa thải nhân viên để thay bằng AI, khẳng định hành động này là trái luật.

Minh Quân - Hà Anh
#Sa thải nhân viên vì AI #Phán quyết tòa Hàng Châu #Bồi thường 38.000 USD #Luật lao động Trung Quốc #Ảnh hưởng của AI đến việc làm

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