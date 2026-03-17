Công ty Long Nhân Thịnh trúng gói thầu PCCC hơn 3 tỷ tại Trường Sông Mây

Dù có giá dự thầu sau giảm giá cao hơn đối thủ, nhưng Công ty Long Nhân Thịnh vẫn trúng thầu gói PCCC dự án Trường Sông Mây do đối phương không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Hà Linh

Cuộc rượt đuổi sát nút về giá

Gói thầu số 04 (Xây lắp + Thiết bị) Hệ thống PCCC và chống sét thuộc dự án Trường TH - THCS Sông Mây có giá dự toán được duyệt là 3.597.502.000 đồng. Khi biên bản mở thầu được công bố, dư luận không khỏi chú ý đến sự xuất hiện của hai đối thủ "nặng ký" với những con số giảm giá đầy ấn tượng.

Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên đã chủ động tung đòn quyết định khi đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 3.021.660.683 đồng (giảm 3% trên giá dự thầu ban đầu). Con số này giúp Trí Nguyên xác lập vị thế là nhà thầu có giá thấp nhất, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 16%.

Bám đuổi ngay phía sau là Công ty TNHH Long Nhân Thịnh. Dù giá dự thầu ban đầu cao hơn giá dự toán, nhưng nhà thầu này đã tung ra "chiêu thức" giảm giá sâu tới 15,5%, kéo giá dự thầu thực tế xuống còn 3.055.169.522 đồng.

Khoảng cách giữa hai nhà thầu lúc này chỉ vỏn vẹn 33,5 triệu đồng (tương đương khoảng 1%). Một cuộc rượt đuổi về giá cực kỳ sát sao, hứa hẹn một chiến thắng sít sao cho đơn vị nào có hồ sơ kỹ thuật "sạch" nhất.

"Nút thắt" kỹ thuật và cái kết bất ngờ

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại chứng minh rằng: Trong đấu thầu, giá thấp chưa phải là tất cả. Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên, dù chiếm ưu thế về giá, đã bị loại ngay từ vòng Đánh giá kỹ thuật.

Theo báo cáo đánh giá từ Tổ chuyên gia, hồ sơ của Trí Nguyên mắc phải những sai sót nghiêm trọng về mặt kỹ thuật, cho thấy sự thiếu cẩn trọng trong việc nghiên cứu hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Cụ thể: Nhà thầu không cung cấp đầy đủ catalogue, tài liệu hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. Hạng mục hệ thống báo cháy tự động: Công tác thi công mương cáp báo cháy không có công tác lắp đặt ống nhựa luồn dây báo cháy đi ngầm. Hạng mục hệ thống chống sét: Công tác thi công hệ thống tiếp địa không có công tác hạ cọc tiếp địa (D16, L=24m), đổ hóa chất giảm điện trở theo như hồ sơ thiết kế. Tiến độ thi công và biểu đồ huy động thiết bị của nhà thầu chỉ thể hiện thời gian huy động không thể hiện số lượng thiết bị yêu cầu tối thiểu.

Chiến thắng thuyết phục của Long Nhân Thịnh

Trái ngược với đối thủ, Công ty TNHH Long Nhân Thịnh đã cho thấy sự chuyên nghiệp khi bám sát các nội dung điều chỉnh tại Quyết định số 37/QĐ-QLDAKV03. Hồ sơ kỹ thuật của họ được đánh giá là đạt tuyệt đối các tiêu chuẩn về chủng loại vật tư và biện pháp tổ chức thi công.

Với việc là nhà thầu duy nhất vượt qua "cửa ải" kỹ thuật, Long Nhân Thịnh đã nghiễm nhiên trở thành đơn vị trúng thầu với mức giá chính thức được phê duyệt là 3.055.169.000 đồng (theo Quyết định số 65/QĐ-QLDAKV03).

Quyết định số 65/QĐ-QLDAKV03 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Sự việc tại dự án Trường TH - THCS Sông Mây là bài học đắt giá cho các nhà thầu. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu 2023 và các quy định mới (như Thông tư 79/2025/TT-BTC) đang được siết chặt, việc chỉ tập trung vào "cuộc đua giảm giá" mà lơ là chất lượng hồ sơ kỹ thuật sẽ khiến nhà thầu tự đánh mất cơ hội của chính mình ngay trên vạch đích.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định: "Việc loại nhà thầu có giá thấp nhất vì lỗi kỹ thuật là cần thiết nếu các lỗi đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tính an toàn của công trình, đặc biệt là hệ thống PCCC. Tuy nhiên, theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần đảm bảo các tiêu chí đánh giá kỹ thuật phải được lượng hóa rõ ràng trong HSMT, tránh việc dùng các lỗi nhỏ để loại nhà thầu có giá cạnh tranh."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình: "Khi một nhà thầu có tỉ lệ trúng thầu quá cao tại một địa phương, dư luận có quyền đặt nghi vấn về tính cạnh tranh công bằng. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức đấu thầu để đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính minh bạch cao nhất."

Gói thầu số 04 có thời gian thực hiện hợp đồng là 540 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Dư luận kỳ vọng Công ty Long Nhân Thịnh sẽ triển khai thi công đúng tiến độ và chất lượng, xứng đáng với niềm tin của chủ đầu tư tại dự án giáo dục trọng điểm này.

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Hiệu quả kinh tế và tính minh bạch tại các gói thầu của Công ty Vietcons [Kỳ 3]

Sau loạt bài viết, câu hỏi về trách nhiệm của các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn đấu thầu trong việc tối ưu hóa ngân sách nhà nước vẫn cần được làm rõ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính minh bạch và hiệu quả kinh tế là hai trụ cột cốt lõi của hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ngân sách. Tuy nhiên, qua phân tích chuỗi các gói thầu mà Công ty TNHH Vietcons đã trúng thầu từ năm 2025 đến đầu năm 2026, các trụ cột này dường như chưa đạt được kỳ vọng.

Trong gói thầu tại Quảng trường Đồng Xoài giá trị hơn 12 tỷ đồng, mặc dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhưng thực tế chỉ có duy nhất một Liên danh (có mặt Vietcons) tham dự. Tình trạng này khiến giá trúng thầu bị đẩy lên sát giá dự toán, triệt tiêu tính cạnh tranh mà lẽ ra đấu thầu qua mạng phải mang lại.

Xem chi tiết

Nhìn thẳng - Nói thật

Chỉ định thầu tại xã Quảng Tân: Tiết kiệm 219.000 đồng cho gói thầu gần 2 tỷ

UBND xã Quảng Tân vừa thực hiện chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu khắc phục hư hỏng cầu dân sinh giá trị gần 2 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 219.000 đồng

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế xã Quảng Tân, đơn vị này đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-KT ngày 09/02/2026 về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Khắc phục hư hỏng cầu dân sinh và tình trạng ngập lụt tại cầu dân sinh tổ 3 thôn Đắk Quoeng. Đơn vị được lựa chọn là công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Tân Phú Thành.

Gói thầu có giá trị 1.993.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. Điều đáng chú ý là giá chỉ định thầu chỉ thấp hơn giá dự toán (1.993.219.000 đồng) vỏn vẹn 219.000 đồng. Đây là mức tiết kiệm rất thấp đối với một gói thầu quy mô gần 2 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Nhìn thẳng - Nói thật

Gói thầu điện chiếu sáng tại xã Tà Đùng hơn 1,7 tỷ về tay Công ty T&T 48

UBND xã Tà Đùng vừa chỉ định Công ty T&T 48 thực hiện gói thầu điện chiếu sáng hơn 1,7 tỷ đồng, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa tới 1%.

Ngày 09/2/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tà Đùng đã ký Quyết định số 39/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ QL28 đi Đắk Nang và khu vực trung tâm Đắk R'Măng (cũ). Theo đó, Công ty TNHH T&T 48 (Công ty T&T 48) đã được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu để thực hiện dự án này.

Giá trị gói thầu được xác định là 1.774.352.000 đồng. Sau quá trình thương thảo, giá trúng thầu của Công ty T&T 48 được chốt ở mức 1.761.931.000 đồng. Như vậy, thông qua việc chỉ định thầu, ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng 12,4 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn khoảng 0,7%.

Xem chi tiết

