Công ty Long Nhân Thịnh trúng gói thầu PCCC hơn 3 tỷ tại Trường Sông Mây

Dù có giá dự thầu sau giảm giá cao hơn đối thủ, nhưng Công ty Long Nhân Thịnh vẫn trúng thầu gói PCCC dự án Trường Sông Mây do đối phương không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Cuộc rượt đuổi sát nút về giá

Gói thầu số 04 (Xây lắp + Thiết bị) Hệ thống PCCC và chống sét thuộc dự án Trường TH - THCS Sông Mây có giá dự toán được duyệt là 3.597.502.000 đồng. Khi biên bản mở thầu được công bố, dư luận không khỏi chú ý đến sự xuất hiện của hai đối thủ "nặng ký" với những con số giảm giá đầy ấn tượng.

Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên đã chủ động tung đòn quyết định khi đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 3.021.660.683 đồng (giảm 3% trên giá dự thầu ban đầu). Con số này giúp Trí Nguyên xác lập vị thế là nhà thầu có giá thấp nhất, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 16%.

Bám đuổi ngay phía sau là Công ty TNHH Long Nhân Thịnh. Dù giá dự thầu ban đầu cao hơn giá dự toán, nhưng nhà thầu này đã tung ra "chiêu thức" giảm giá sâu tới 15,5%, kéo giá dự thầu thực tế xuống còn 3.055.169.522 đồng.

Khoảng cách giữa hai nhà thầu lúc này chỉ vỏn vẹn 33,5 triệu đồng (tương đương khoảng 1%). Một cuộc rượt đuổi về giá cực kỳ sát sao, hứa hẹn một chiến thắng sít sao cho đơn vị nào có hồ sơ kỹ thuật "sạch" nhất.

"Nút thắt" kỹ thuật và cái kết bất ngờ

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại chứng minh rằng: Trong đấu thầu, giá thấp chưa phải là tất cả. Công ty TNHH Xây dựng Trí Nguyên, dù chiếm ưu thế về giá, đã bị loại ngay từ vòng Đánh giá kỹ thuật.

Theo báo cáo đánh giá từ Tổ chuyên gia, hồ sơ của Trí Nguyên mắc phải những sai sót nghiêm trọng về mặt kỹ thuật, cho thấy sự thiếu cẩn trọng trong việc nghiên cứu hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Cụ thể: Nhà thầu không cung cấp đầy đủ catalogue, tài liệu hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. Hạng mục hệ thống báo cháy tự động: Công tác thi công mương cáp báo cháy không có công tác lắp đặt ống nhựa luồn dây báo cháy đi ngầm. Hạng mục hệ thống chống sét: Công tác thi công hệ thống tiếp địa không có công tác hạ cọc tiếp địa (D16, L=24m), đổ hóa chất giảm điện trở theo như hồ sơ thiết kế. Tiến độ thi công và biểu đồ huy động thiết bị của nhà thầu chỉ thể hiện thời gian huy động không thể hiện số lượng thiết bị yêu cầu tối thiểu.

Chiến thắng thuyết phục của Long Nhân Thịnh

Trái ngược với đối thủ, Công ty TNHH Long Nhân Thịnh đã cho thấy sự chuyên nghiệp khi bám sát các nội dung điều chỉnh tại Quyết định số 37/QĐ-QLDAKV03. Hồ sơ kỹ thuật của họ được đánh giá là đạt tuyệt đối các tiêu chuẩn về chủng loại vật tư và biện pháp tổ chức thi công.

Với việc là nhà thầu duy nhất vượt qua "cửa ải" kỹ thuật, Long Nhân Thịnh đã nghiễm nhiên trở thành đơn vị trúng thầu với mức giá chính thức được phê duyệt là 3.055.169.000 đồng (theo Quyết định số 65/QĐ-QLDAKV03).

Quyết định số 65/QĐ-QLDAKV03 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Sự việc tại dự án Trường TH - THCS Sông Mây là bài học đắt giá cho các nhà thầu. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu 2023 và các quy định mới (như Thông tư 79/2025/TT-BTC) đang được siết chặt, việc chỉ tập trung vào "cuộc đua giảm giá" mà lơ là chất lượng hồ sơ kỹ thuật sẽ khiến nhà thầu tự đánh mất cơ hội của chính mình ngay trên vạch đích.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định: "Việc loại nhà thầu có giá thấp nhất vì lỗi kỹ thuật là cần thiết nếu các lỗi đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tính an toàn của công trình, đặc biệt là hệ thống PCCC. Tuy nhiên, theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần đảm bảo các tiêu chí đánh giá kỹ thuật phải được lượng hóa rõ ràng trong HSMT, tránh việc dùng các lỗi nhỏ để loại nhà thầu có giá cạnh tranh."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình: "Khi một nhà thầu có tỉ lệ trúng thầu quá cao tại một địa phương, dư luận có quyền đặt nghi vấn về tính cạnh tranh công bằng. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức đấu thầu để đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính minh bạch cao nhất."

Gói thầu số 04 có thời gian thực hiện hợp đồng là 540 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Dư luận kỳ vọng Công ty Long Nhân Thịnh sẽ triển khai thi công đúng tiến độ và chất lượng, xứng đáng với niềm tin của chủ đầu tư tại dự án giáo dục trọng điểm này.