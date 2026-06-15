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[VIDEO] Startup Trung Quốc sản xuất chip không cần máy quang khắc cực tím

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[VIDEO] Startup Trung Quốc sản xuất chip không cần máy quang khắc cực tím

Prinano thành công với tấm wafer chip quang học bằng công nghệ nano, giảm 90% chi phí so với quy trình DUV truyền thống.

Minh Quân - Hà Anh
#Công nghệ chip quang học #Sản xuất wafer nano #Giảm chi phí sản xuất #Công nghệ dập khuôn nano #Đổi mới trong ngành bán dẫn

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