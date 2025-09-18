Nam thanh, nữ tú bắt tay "làm đẹp" hồ sơ cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh không tốt, muốn làm báo cáo kiểm toán giả, “làm đẹp” số liệu, để vay ngân hàng... đối tượng sẽ cung cấp tài liệu giả.

Ngày 18/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa có ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức" theo quy định tại Khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Đỗ Khuê (sinh năm 1992) ở cụm 13 Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Đỗ Thu Hà (sinh năm 2003, trú tại thôn Hội Phụ, xã Đông Anh, Hà Nội); Phạm Thị Huyền (sinh năm 1999, trú tại khu phố Đông Du Núi, phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh).

Các đối tượng Đỗ Khuê, Đỗ Thu Hà và Phạm Thị Huyền (từ trái sang).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện trong một số hội nhóm kín về kế toán trên mạng xã hội Zalo xuất hiện quảng cáo, mời gọi việc mua bán tài liệu, con dấu giả.

Cụ thể, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh không tốt, muốn làm báo cáo kiểm toán giả, “làm đẹp” số liệu, chỉ tiêu tài chính để phục vụ việc vay ngân hàng, đấu thầu... thì đối tượng sẽ hỗ trợ, sẵn sàng cung cấp tài liệu giả.

Vào cuộc, thu thập thông tin, cơ quan Công an xác định đối tượng Đỗ Khuê có biểu hiện hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ làm rõ hành vi phạm tội của Đỗ Khuê và những đối tượng liên quan.

Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập, Phòng Cảnh sát kinh tế phá chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can nêu trên.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, mở rộng.