Bắt đối tượng giả mạo tiệm cầm đồ rồi "cuỗm" luôn xe máy của khách hàng

Giả mạo tiệm cầm đồ rồi nhắn tin với người có nhu cầu cầm cố tài sản. Sau khi thỏa thuận giá cả, đối tượng hẹn gặp rồi dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/9, thông tin từ Công an phường Liên Chiểu (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt khẩn cấp Phan Thanh Nam (SN 2003, trú phường Sơn Trà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, cùng với thủ đoạn tương tự, Nam đã thực hiện 01 vụ chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn…

Theo đó, ngày 10/9, Công an phường Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của anh L.V.H (SN 1995, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về việc bị “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi liên hệ với tài khoản Facebook có tên “Phan Thanh Nam” để cầm cố xe máy lấy tiền tiêu xài.

Phan Thanh Nam tại cơ quan Công an.

Sau khi hẹn gặp nhau và trao đổi, thống nhất giá cả cầm cố tài sản, anh H và “Phan Thanh Nam” chở nhau đến khu vực Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Tại đây, anh H đưa xe, toàn bộ giấy tờ có liên quan để “Nam” đưa xe đi kiểm tra xe, lắp định vị rồi sau đó sẽ đem xe và tiền ra cho H. Tuy nhiên, khi lấy được xe, “Phan Thanh Nam” một đi không trở lại, đồng thời chặn toàn bộ liên lạc. Nhiều lần liên hệ nhưng không được, biết mình bị lừa nên anh H đã đến cơ quan Công an để trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Liên Chiểu đã tiến hành xác minh, truy xét. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 13h ngày 15/9, khi xác định được vị trí của đối tượng, Công an phường đã bắt giữ được Phan Thanh Nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực đường Phạm Ngũ Lão, phường Hải Châu.

Tiến hành đấu tranh mở rộng, Công an phường Liên Chiểu cũng đã làm rõ trước đó, cùng với thủ đoạn tương tự, Nam có ý định lừa đảo chiếm đoạt xe máy của 01 nạn nhân khác. Tuy nhiên, do nạn nhân cảnh giác không giao xe để đối tượng đi cài định vị nên lợi dụng khi nạn nhân vừa bước xuống xe, Nam đã rồ ga bỏ chạy trước sự tri hô bất lực của nạn nhân. Theo Công an phường, hành vi này có dấu hiệu của tội “Cướp giật tài sản”.

Công an phường đã thu hồi tang vật là 02 chiếc xe máy mà đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

