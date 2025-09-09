Hà Nội

Xã hội

Nam sinh viên ở Huế sập bẫy “bắt cóc online”, bị chiếm đoạt 470 triệu đồng

Sau khi bị các đối tượng thao túng tâm lý, em Nguyễn Văn H (TP Huế) đã chuyển 470 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo.

Hạo Nhiên

Ngày 9/9, Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và đang thụ lý vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bắt cóc online nhắm vào sinh viên trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 27/8, sinh viên Nguyễn Văn H. nhận được cuộc gọi từ số lạ tự xưng là công an và thông báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của H bị đối tượng xấu sử dụng để rửa tiền và mua bán ma túy.

Đối tượng mạo danh công an yêu cầu em H chứng minh không liên quan đến vụ án, không tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai và phải làm theo hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt.

Theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo, Nguyễn Văn H cài ứng dụng Zoom trên điện thoại và gọi video. Trong video, H phát hiện có hình ảnh nhiều người mặc quân phục công an làm việc với một số đối tượng liên quan đến rửa tiền, mua bán ma túy…

z6993167755772-ec3ecdbc14a3c68ac71de7dc4f255038.jpg
Nguyễn Văn H trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Nhóm lừa đảo này yêu cầu H cung cấp thông tin cá nhân, nơi thường trú, nghề nghiệp, số điện thoại của người nhà… Đồng thời, yêu cầu nam sinh viên này chuyển tiền vào số tài khoản do chúng cung cấp để chứng minh không liên quan đến vụ án và số tiền này sẽ được trả lại sau khi kết thúc điều tra.

Tuy nhiên, khi biết Nguyễn Văn H không có tiền để chuyển, các đối tượng lại tiếp tục dựng lên việc em H nhận được học bổng du học, hướng dẫn gia đình chuyển khoản cho em với số tiền là 460 triệu đồng để nộp lệ phí.

Sau khi em nhận được tiền người nhà chuyển khoản, khoảng 22h ngày 27/8, em H đã chuyển cho các đối tượng 210 triệu đồng. Đến sáng ngày 28/8, em H tiếp tục chuyển cho các đối tượng 260 triệu đồng.

Cùng với việc chiếm đoạt số tiền nói trên, khoảng 11h30 cùng ngày, các đối tượng tiếp tục yêu cầu em H thuê nhà nghỉ để tách biệt mọi người xung quanh nhằm không lộ lọt thông tin vụ án.

Tại đây, các đối tượng lừa đảo yêu cầu em cởi áo quần ra để kiểm tra hình xăm và chụp hình ảnh lại. Những hình ảnh này được gửi cho người nhà, thông báo H đang nợ nần và bị bắt cóc, buộc gia đình gửi 400 triệu đồng nếu không sẽ đánh đập, bán sang Campuchia.

Nhận được thông tin, gia đình em H nhanh chóng báo cho chủ trọ và trình báo sự việc đến Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế.

Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định được nơi sinh viên Nguyễn Văn H thuê nhà nghỉ. Khi công an có mặt, em H vẫn đang sử dụng laptop để trao đổi video call với các đối tượng lừa đảo.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video cảnh giác thủ đoạn lừa đảo, bắt cóc, tống tiền qua điện thoại.

(Nguồn: TTXVN)
