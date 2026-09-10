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Xã hội

Nam sinh viên điều khiển flycam không phép bay vào khu vực cấm

Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một nam sinh viên điều khiển flycam trái phép trong khu vực cấm bay tại phường An Khê.

Ngày 10/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường An Khê phối hợp Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện, kiểm tra một trường hợp điều khiển thiết bị bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong phạm vi cấm bay.

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Công an làm việc với nam sinh viên. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua làm việc, công an xác định Đ.T.A. (SN 2008, quê Nghệ An, tạm trú TP Đà Nẵng), là sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố, điều khiển thiết bị bay nhãn hiệu DJI tại khu vực các tuyến đường Nguyễn Đình Tựu, Lê Thị Tính, phường An Khê.

Theo công an, T.A. chưa đủ 18 tuổi, chưa được cấp phép điều khiển thiết bị bay không người lái. Thiết bị cũng không có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ nhập khẩu và giấy tờ đăng ký, cấp phép bay theo quy định.

Cơ quan công an đã lập biên bản, ghi nhận vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu quy định, đăng ký và xin cấp phép trước khi sử dụng flycam, tránh ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không và trật tự xã hội.

Theo Hồ Giáp/ Vietnamnet
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#Đà Nẵng #flycam #thiết bị bay không người lái #vùng cấm bay #điều khiển flycam trái phép #Flycam trái phép

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