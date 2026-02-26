Đà Nẵng siết quản lý flycam, xử lý nghiêm các trường hợp bay trái phép

Một du khách quốc tịch Đức bị phát hiện điều khiển UAV trái phép tại khu vực ven biển Đà Nẵng và bị tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Chiều 26/2, lực lượng chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, xử lý một trường hợp người nước ngoài điều khiển máy bay không người lái (UAV) trái phép trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 13h cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực miếu Ông, nút giao Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp (phường An Hải), lực lượng kiểm soát UAV phường An Hải phát hiện một người đàn ông nước ngoài đang điều khiển thiết bị bay không người lái khi chưa được cấp phép.

Đối tượng người nước ngoài điều khiển máy bay không người lái trái phép được phát hiện, xử lý chiều 26/2.

Qua xác minh, người vi phạm là nam du khách 35 tuổi, quốc tịch Đức, đang lưu trú tại Đà Nẵng. Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải đã lập biên bản, tạm giữ tang vật UAV và báo cáo cấp trên để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 24/2, trong quá trình tuần tra địa bàn, lực lượng chức năng cũng phát hiện ông Trương N.T (SN 1990, trú phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.

Theo quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái, hành vi điều khiển UAV, flycam trái phép có thể bị xử phạt hành chính từ 30 đến 40 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Thời gian qua, tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không, nhất là tại khu vực ven biển, khu dân cư gần vùng cấm bay và hành lang bảo vệ an toàn bay.

Trước thực tế trên, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, tăng cường tuần tra, kiểm tra, phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

