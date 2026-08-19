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[VIDEO] Hà Nội siết quản lý, kiểm tra ít nhất 2 doanh nghiệp vàng bạc

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[VIDEO] Hà Nội siết quản lý, kiểm tra ít nhất 2 doanh nghiệp vàng bạc

Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu kiểm tra ít nhất 2 doanh nghiệp vàng bạc nhằm tăng cường quản lý thị trường trước ngày 15/11/2026.

Minh Quân - Hà Anh
#quản lý thị trường vàng bạc #kiểm tra doanh nghiệp vàng bạc #chỉ thị siết chặt hoạt động vàng bạc #tăng cường giám sát thị trường vàng #đảm bảo an toàn tài chính vàng bạc

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