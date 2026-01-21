Tá hoả khi mua đất thật, nhận sổ đỏ giả ở Hà Tĩnh

Biết thửa đất không thể sang tên, Chu Văn Lưu lên mạng xã hội đặt làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, rồi bàn giao cho khách mua để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/01, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Lưu về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2022, Chu Văn Lưu (SN 1988, trú tại xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) thỏa thuận bán thửa đất có diện tích 700m2 tại xã Kỳ Văn cho vợ chồng anh Trần Q. A và chị Nguyễn T. M với giá 740 triệu đồng.

Đối tượng Chu Văn Lưu tại cơ quan Công an.

Vì tin tưởng, vợ chồng anh A, chị M đã không ngần ngại chi 100 triệu đồng để giúp Lưu tất toán khoản vay ngân hàng, rút “Sổ đỏ” ra. Sau đó, tiếp tục giao thêm 600 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền đã giao lên tới 700 triệu đồng khi chưa hề hoàn tất thủ tục sang tên.

Biến cố xảy ra khi hai bên đến UBND xã làm thủ tục công chứng. Do thửa đất là tài sản chung của Lưu và vợ cũ (chị P), nên theo quy định pháp luật bắt buộc phải có chữ ký xác nhận của cả hai người, tuy nhiên chị P kiên quyết không đồng ý bán.

Đến lúc này, thay vì hoàn trả lại tiền cho người mua, Chu Văn Lưu đã đã lên mạng xã hội đặt làm một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên vợ chồng khách mua với chi phí 20 triệu đồng, rồi giao cho nạn nhân để nhận nốt số tiền 40 triệu đồng còn lại.

Hơn 3 năm sau, ngày 29/8/2025, vợ chồng anh A, chị M mang “sổ đỏ” đi thế chấp vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân thì tá hoả phát hiện thông tin không trùng khớp, không có trong dữ liệu đất đai.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

