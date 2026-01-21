Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tá hoả khi mua đất thật, nhận sổ đỏ giả ở Hà Tĩnh

Biết thửa đất không thể sang tên, Chu Văn Lưu lên mạng xã hội đặt làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, rồi bàn giao cho khách mua để chiếm đoạt tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 21/01, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Lưu về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2022, Chu Văn Lưu (SN 1988, trú tại xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) thỏa thuận bán thửa đất có diện tích 700m2 tại xã Kỳ Văn cho vợ chồng anh Trần Q. A và chị Nguyễn T. M với giá 740 triệu đồng.

69708d511708d.jpg
Đối tượng Chu Văn Lưu tại cơ quan Công an.

Vì tin tưởng, vợ chồng anh A, chị M đã không ngần ngại chi 100 triệu đồng để giúp Lưu tất toán khoản vay ngân hàng, rút “Sổ đỏ” ra. Sau đó, tiếp tục giao thêm 600 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền đã giao lên tới 700 triệu đồng khi chưa hề hoàn tất thủ tục sang tên.

Biến cố xảy ra khi hai bên đến UBND xã làm thủ tục công chứng. Do thửa đất là tài sản chung của Lưu và vợ cũ (chị P), nên theo quy định pháp luật bắt buộc phải có chữ ký xác nhận của cả hai người, tuy nhiên chị P kiên quyết không đồng ý bán.

Đến lúc này, thay vì hoàn trả lại tiền cho người mua, Chu Văn Lưu đã đã lên mạng xã hội đặt làm một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên vợ chồng khách mua với chi phí 20 triệu đồng, rồi giao cho nạn nhân để nhận nốt số tiền 40 triệu đồng còn lại.

Hơn 3 năm sau, ngày 29/8/2025, vợ chồng anh A, chị M mang “sổ đỏ” đi thế chấp vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân thì tá hoả phát hiện thông tin không trùng khớp, không có trong dữ liệu đất đai.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an #Hà Tĩnh #khởi tố #Chu Văn Lưu #lừa đảo #sổ đỏ giả

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng đăng bài bán xe máy trên Facebook lừa đảo 18 người

Tạ Minh Tú khai nhận đã lập và sử dụng tài khoản Facebook để đăng tin rao bán xe máy giá rẻ trên các hội nhóm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an xã Bằng Mạc đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, làm rõ một đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

capture.jpg
Đối tượng Tạ Minh Tú tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn dự án Hoàng Gia

Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, Đỗ Thanh Tâm đã dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người góp vốn trước.

Ngày 20/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia - chi nhánh Vĩnh Long.

Theo đó, chi nhánh Vĩnh Long của Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) được thành lập tháng 7/2018, trụ sở tại đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, do Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới