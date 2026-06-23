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Xã hội

Lừa đảo làm sổ đỏ, người đàn ông lĩnh 14 năm tù

Sau khi nhận được tiền từ bị hại, Nguyễn Công Thành (TP Huế) không thực hiện như đã hứa hẹn, mà chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 23/6, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Công Thành (SN 1977, trú TP Huế) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ năm 2022, do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, Thành đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách tự nhận có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, có thể "lo" được các thủ tục về đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, đăng ký biến động đất đai...

Do tin tưởng, nhiều người dân đã giao tiền và hồ sơ đất đai cho Thành thực hiện. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không làm bất kỳ thủ tục nào như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

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Bị cáo Nguyễn Công Thành tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Thành đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 660 triệu đồng của nhiều bị hại thông qua các thủ đoạn gian dối liên quan đến thủ tục đất đai.

Không dừng lại ở đó, cuối năm 2021, sau khi nhận làm thủ tục đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đ.T.M., Thành đã giữ lại giấy chứng nhận thật rồi đặt làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó, bị cáo sử dụng một giấy chứng nhận giả mang tên mình để lừa vay của bà P.T.S.H. số tiền 40 triệu đồng.

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Thành sử dụng đều là tài liệu giả; chữ ký và con dấu trên các giấy tờ này không phải do cơ quan có thẩm quyền phát hành.

Tại phiên tòa, Nguyễn Công Thành đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tôi của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Công Thành 14 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản. Nguồn: THLC.
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