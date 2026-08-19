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[VIDEO] Khủng hoảng năng lượng mới: Giá diesel tăng vọt và nguy cơ sốc giá hàng hóa

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[VIDEO] Khủng hoảng năng lượng mới: Giá diesel tăng vọt và nguy cơ sốc giá hàng hóa

Giá diesel tại Mỹ tăng kỷ lục, gây ra khủng hoảng năng lượng mới và đẩy giá thực phẩm, hàng hóa toàn cầu lên cao.

Minh Quân - Hà Anh
#khủng hoảng năng lượng toàn cầu #tăng giá dầu diesel #tác động giá hàng hóa #nguyên nhân nguồn cung hạn chế #ảnh hưởng đến giá thực phẩm

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