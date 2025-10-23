Năm 2025 của Công ty Vũ Tịnh: Đấu trường quen thuộc, tỷ lệ trúng thầu ra sao? [Kỳ 2]

Hoạt động đấu thầu năm 2025 của Công ty Vũ Tịnh ghi nhận những kết quả đáng chú ý, với sự hiện diện tại các địa bàn quen thuộc và tỷ lệ trúng thầu có sự thay đổi.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong gần 10 tháng đầu năm 2025 (tính đến ngày 20/10), Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vũ Tịnh (Công ty Vũ Tịnh) tiếp tục là một cái tên quen thuộc trên thị trường đấu thầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tại Cần Thơ, Vĩnh Long và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, bức tranh hoạt động của nhà thầu này trong năm 2025 cũng cho thấy những điểm khác biệt so với giai đoạn trước.

Tỷ lệ trúng thầu giảm, tiết kiệm có cải thiện?

Theo dữ liệu tổng hợp từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong năm 2025 (tính đến 20/10), Công ty Vũ Tịnh đã tham gia ít nhất 11 gói thầu được ghi nhận kết quả hoặc đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Trong số này, công ty đã được công bố trúng 02 gói thầu với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng. Cụ thể:

Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025 cho khối lớp 4, lớp 8, thành phố Sóc Trăng (Mã E-TBMT: IB2500134896) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng mời thầu. Công ty Vũ Tịnh trúng thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu 7.385.682.000 đồng, ngày phê duyệt 13/05/2025. Gói thầu có giá 9.041.125.000 đồng, tiết kiệm khoảng 18,3%. Có 1 nhà thầu khác cùng tham gia gói này. Gói thầu Thiết bị thuộc dự án Mua sắm thiết bị khối Tiểu học và Trung học cơ sở (Mã E-TBMT: IB2500113929) do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) mời thầu. Công ty Vũ Tịnh trúng thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu 22.423.610.000 đồng, ngày phê duyệt 12/05/2025. Gói thầu có giá 23.374.040.000 đồng, tiết kiệm khoảng 4,06%. Có 3 nhà thầu khác cùng tham gia gói này.

Bên cạnh 2 gói thầu trúng, Công ty Vũ Tịnh cũng ghi nhận 05 gói thầu trượt trong năm 2025. Đáng chú ý là các gói thầu cung cấp thiết bị dạy học tại TP Sóc Trăng (cho khối lớp 5, lớp 9), Sóc Trăng (lớp 7, lớp 10), Cần Thơ (tại quận Ninh Kiều), và một gói cung cấp thiết bị do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Sài Gòn Mới mời thầu.

Ngoài ra, có 04 gói thầu mua sắm trang thiết bị tối thiểu cho các lớp 4, 8, 11 tại Cần Thơ mà Vũ Tịnh tham gia nhưng đến ngày 20/10/2025 vẫn chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu. Một gói thầu khác tại Long An cũng trong tình trạng tương tự.

Như vậy, tính trên các gói thầu đã có kết quả (7 gói), tỷ lệ trúng thầu của Công ty Vũ Tịnh trong năm 2025 là khoảng 28,6% (2/7 gói), thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ trúng thầu chung gần 40% của công ty trong toàn bộ lịch sử hoạt động được ghi nhận.

Về tỷ lệ tiết kiệm, hai gói thầu trúng trong năm 2025 mang lại mức tiết kiệm khá tốt (18,3% và 4,06%), cao hơn mức trung bình chung chỉ 2,9% của công ty. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây mới chỉ là số liệu từ 2 gói thầu, chưa đủ để đưa ra kết luận về xu hướng chung.

Ảnh minh hoạ

"Địa bàn hoạt động" quen thuộc

Phân tích dữ liệu tham gia đấu thầu cho thấy, Công ty Vũ Tịnh vẫn tập trung hoạt động chủ yếu tại các tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu sau sáp nhập đơn vị hành chính (theo Nghị quyết 1668/NQ-UBTVQH15 ) cho thấy Cần Thơ là địa bàn công ty tham gia nhiều nhất với 57 gói thầu. Tiếp theo là Vĩnh Long (23 gói), An Giang (9 gói), Cà Mau (6 gói), Đồng Tháp (4 gói), TP. Hồ Chí Minh (2 gói) và Tây Ninh (1 gói).

Trước khi sáp nhập, dữ liệu cũng cho thấy sự tập trung tương tự tại Cần Thơ (44 gói), Vĩnh Long (16 gói), cùng với Sóc Trăng (7 gói), Bạc Liêu (6 gói), Bến Tre (5 gói), An Giang (5 gói) và một số tỉnh khác.

Việc tập trung hoạt động tại một số địa bàn nhất định là điều thường thấy ở nhiều nhà thầu. Tuy nhiên, khi kết hợp với tỷ lệ trúng thầu cao bất thường tại một số chủ đầu tư cụ thể ở các địa bàn này, câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch lại được đặt ra.

Luật sư Nguyễn Thị Hương phân tích: "Luật Đấu thầu 2023 sửa đổi, bổ sung bởi Luật 57/2024 và Luật 90/2025, cùng Nghị định 214/2025 và Thông tư 79/2025, đã có những quy định mới nhằm tăng cường công khai, minh bạch thông tin đấu thầu, đặc biệt là thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc đăng tải đầy đủ thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, thậm chí cả thông tin hợp đồng và kết quả thực hiện hợp đồng giúp tăng cường sự giám sát của xã hội và các cơ quan chức năng. Điều này kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng 'sân nhà', 'sân sau' trong đấu thầu."

Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho rằng: "Năm 2025 là năm bản lề áp dụng Luật Đấu thầu sửa đổi mới với nhiều thay đổi quan trọng. Việc một nhà thầu có sự thay đổi về tỷ lệ trúng thầu hay tỷ lệ tiết kiệm có thể do nhiều yếu tố, bao gồm cả sự thích ứng với quy định mới, sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh hoặc sự gia tăng cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, cần phải theo dõi và phân tích dữ liệu một cách liên tục, đặc biệt là tại các chủ đầu tư mà nhà thầu có 'lịch sử' trúng thầu dày đặc, để đánh giá xem liệu tính cạnh tranh và hiệu quả có thực sự được cải thiện hay không."

Trong số các mối quan hệ của Công ty Vũ Tịnh, mối quan hệ với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Châu Nam Sơn đặc biệt gây chú ý với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối. Mối quan hệ này diễn ra như thế nào?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Mối quan hệ "vàng" Vũ Tịnh - Châu Nam Sơn: 13 gói thầu, 100% trúng