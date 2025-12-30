Trường CĐ Long An: Kịch bản cũ lặp lại, một nhà thầu "độc diễn" trúng 2 gói vật tư

Công ty Nam Anh đã “bỏ túi” 2 gói vật tư tại trường CĐ Long An với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng chỉ trong ngày 25/12.

“Một mình một sân” trúng liền 2 gói thầu

Cả 2 gói thầu đều thuộc dự toán, danh mục và giá các gói thầu mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2025-2026 với tổng mức đầu tư 4,149 tỷ đồng do trường Cao đẳng Long An phê duyệt.

Cụ thể, ngày 25/12, trường Cao đẳng Long An đã phê duyệt cho Công ty TNHH Cơ điện tử Nam Anh trúng liền 2 gói vật tư:

Gói số 2: Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2025-2026- Cơ sở Đức Hòa với giá 1,134 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 8,98%) thực hiện trong 45 ngày;

Ông Lê Quốc Hùng - Hiệu trưởng trường CĐ Long An đã ký Quyết định phê duyệt Công ty TNHH Cơ điện tử Nam Anh trúng thầu với giá hơn 935 triệu đồng.

Gói thầu số 3: Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2025-2026 - Cơ sở Cần Giuộc với giá hơn 935 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm 9,43%) thực hiện trong 45 ngày.

Công ty TNHH Cơ điện tử Nam Anh là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng 2 gói thầu trên.

Nhà thầu quen mặt tại Cao đẳng Long An

Công ty TNHH Cơ điện tử Nam Anh có địa chỉ tại Phường Tân Hòa, TP HCM; đã trúng 29/44 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 45,5 tỷ đồng.

Công ty là nhà thầu quen mặt, chuyên cung cấp hàng hóa cho trường Cao đẳng Long An. Từ năm 2024 đến tháng 12/2025, công ty trúng 14 gói thầu hàng hóa tại Trường Cao đẳng Long An.

Trước đó, ngày 30/9, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Long An – ông Lê Quốc Hùng đã ký Quyết định 926/QĐ-TCĐLA Công ty TNHH Cơ điện tử Nam Anh trúng gói số 2: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 1, năm học 2025-2026_Cơ sở Đức Hòa với giá 2 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 7,92%) thực hiện trong 45 ngày.

Gói thầu thuộc KHLCNT vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 1, năm học 2025-2026 của Trường Cao đẳng Long An với dự toán mua sắm 5,82 tỷ đồng.

Công ty từng trúng 5 gói thầu trong cùng KHLCNT với tỷ lệ tiết kiệm 0,04 - 0,17%:

Tại KHLCNT Vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2025-2025 của Trường Cao đẳng Long An với dự toán mua sắm hơn 5,23 tỷ đồng; Công ty TNHH Cơ Điện tử Nam Anh đã trúng cả 5 gói thầu mua sắm hàng hóa. 4/5 gói thầu chỉ duy nhất công ty tham gia và trúng với tỷ lệ tiết kiệm đạt từ 0,04 - 0,17%.

Gói số 2: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2024-2025_Cơ sở Đức Hòa có giá 2,244 tỷ đồng, Công ty TNHH Cơ Điện tử Nam Anh trúng thầu với giá 2,243 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày (tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,043%).

Chỉ trong ngày 18/4, Công ty TNHH Cơ Điện tử Nam Anh được Trường Cao đẳng Long An phê duyệt trúng liền 4 gói thầu, toàn bộ một mình tham gia và trúng.

Gói số 5: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2024-2025_Cơ sở Bến Lức với giá trúng thầu 902 triệu đồng (giá gói thầu 903 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,08%).

Gói số 4: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2024-2025_Cơ sở Đồng Tháp Mười với giá trúng thầu 475 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày (giá gói thầu 476 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,17%).

Gói số 3: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2024-2025_Cơ sở Cần Giuộc với giá trúng thầu 1,11 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày (giá gói thầu 1,12 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,04%).

Gói số 1: Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ thực hành học kỳ 2, năm học 2024-2025_Trụ sở chính với giá trúng thầu 1,406 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày (giá gói thầu 1,408 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,13%)…

Ngoài ra, công ty còn trúng gói thầu mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ năm học 2025 – 2026 tại Trường Cao đẳng nghề An Giang với giá 865 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày…