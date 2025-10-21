Công ty Vũ Tịnh trúng nhiều gói thầu thiết bị giáo dục: Năng lực hay "quen mặt"? [Kỳ 1]

Trúng liên tiếp 2 gói thầu thiết bị giáo dục gần 30 tỷ đồng chỉ trong 2 ngày tại Sóc Trăng và Cần Thơ, Công ty Vũ Tịnh đang cho thấy năng lực đáng nể hay có lợi thế "sân nhà"?

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vũ Tịnh (Công ty Vũ Tịnh) liên tiếp được công bố trúng hai gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chỉ trong vòng hai ngày liên tiếp của tháng 5/2025. Điều này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của nhà thầu này trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, đặc biệt là cho ngành giáo dục.

Liên tiếp thắng thầu gần 30 tỷ đồng trong 2 ngày

Cụ thể, ngày 13/05/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số KQ2500134896_2505131442 phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty Vũ Tịnh thực hiện Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025 cho khối lớp 4, lớp 8, thành phố Sóc Trăng. Gói thầu này có mã E-TBMT là IB2500134896. Giá trúng thầu của Công ty Vũ Tịnh là 7.385.682.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 9.041.125.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt được qua gói thầu này là khoảng 18,3%. Tại gói thầu này, có một nhà thầu khác tham gia là Công ty TNHH Nghe nhìn Toàn Cầu, nhưng chỉ được xếp hạng thứ 2 và không trúng thầu.

Trước đó chỉ một ngày, vào ngày 12/05/2025, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) cũng đã ký Quyết định số KQ2500113929_2505121402 phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty Vũ Tịnh thực hiện gói thầu Thiết bị thuộc dự án Mua sắm thiết bị khối Tiểu học và Trung học cơ sở. Gói thầu có mã E-TBMT là IB2500113929. Giá trúng thầu của Công ty Vũ Tịnh là 22.423.610.000 đồng. Giá gói thầu được duyệt là 23.374.040.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 4,06%.

Đáng chú ý, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 505/BC-CRYSTAL ngày 05/05/2025 do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị Crystal lập cho thấy, tại gói thầu ở Vĩnh Thạnh, Công ty Vũ Tịnh chỉ được xếp hạng thứ hai về giá dự thầu. Nhà thầu chào giá thấp nhất là Liên danh Gói thầu Thiết bị (gồm Công ty TNHH ĐTTM XD Phú Gia, Công ty TNHH MTV Gia Song Anh, Công ty TNHH MTV Phú Quân) với giá dự thầu chỉ 16.523.000.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với giá của Vũ Tịnh. Tuy nhiên, liên danh này đã bị tổ chuyên gia đánh giá là không đạt yêu cầu về kỹ thuật do hàng loạt hàng hóa đề xuất (máy in, máy lạnh, máy scan, máy photocopy, máy chiếu) không đáp ứng thông số kỹ thuật hoặc yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ nêu trong E-HSMT. Do đó, Công ty Vũ Tịnh, với tư cách nhà thầu duy nhất còn lại đáp ứng yêu cầu, đã được đề nghị trúng thầu.

Nhà thầu đa ngành và "bộ sưu tập" gói thầu trăm tỷ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vũ Tịnh có mã số doanh nghiệp 1801257619, được thành lập ngày 20/04/2012. Trụ sở chính công ty đặt tại A4-61, Đường số 1, Khu dân sư Phú An, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ (địa chỉ cập nhật theo Nghị quyết 1668/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ, theo đó phường Phú Thứ nơi công ty đăng ký trước đây được sáp nhập vào phường Hưng Phú). Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Phước Huy, giữ chức vụ Giám đốc điều hành.

Công ty Vũ Tịnh đăng ký kinh doanh tới 46 ngành nghề, bao trùm nhiều lĩnh vực từ bán buôn (vải, hàng may mặc, máy vi tính, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng...), sản xuất (đồ chơi, máy vi tính, linh kiện điện tử, bàn ghế, sản phẩm nhựa, thủy tinh, kim loại...), lắp đặt (máy móc công nghiệp, hệ thống điện, cấp thoát nước...) đến xây dựng các loại công trình (nhà ở, đường bộ, công trình điện, thủy lợi...). Công ty cũng được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực như giám sát, thi công công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Với năng lực đa dạng, dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) ghi nhận, tính đến ngày 20/10/2025, Công ty Vũ Tịnh đã tham gia tổng cộng 151 gói thầu. Trong đó, công ty đã trúng 60 gói, trượt 83 gói, 8 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị của 60 gói thầu đã trúng (bao gồm cả khi tham gia với tư cách độc lập và liên danh) lên đến 283.739.379.563 đồng. Nếu tính riêng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập, con số này là 164.432.447.930 đồng. Tỷ lệ trúng thầu chung của Vũ Tịnh đạt gần 40% (60/151 gói).

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là tỷ lệ tiết kiệm trung bình qua các gói thầu mà Vũ Tịnh trúng chỉ đạt khoảng 2,9% (tính trên các gói có công bố giá dự toán/giá gói thầu). Mức tiết kiệm này được xem là khá thấp so với mặt bằng chung, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong các cuộc thầu mà doanh nghiệp này tham gia và giành chiến thắng.

Chia sẻ dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, có hiệu lực từ 01/01/2024 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, tiếp tục khẳng định các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Điều 3 Luật Đấu thầu quy định rõ, trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đấu thầu và luật khác ban hành trước thì ưu tiên áp dụng Luật Đấu thầu. Tỷ lệ tiết kiệm, dù không có quy định cứng, nhưng là một chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả kinh tế. Mức tiết kiệm thấp một cách có hệ thống cần được các cơ quan chức năng và chủ đầu tư xem xét, đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công là tối ưu."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang phân tích: "Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu có thể là minh chứng cho năng lực thực sự. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, đặc biệt là khi chỉ có một hoặc rất ít nhà thầu tham gia, thì cần phải xem xét lại toàn bộ quy trình, từ khâu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu đến đánh giá hồ sơ dự thầu. Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới đã có nhiều quy định chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn các hành vi hạn chế cạnh tranh, thông thầu, gian lận. Vai trò giám sát của cộng đồng và các cơ quan truyền thông cũng rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch."

Với bề dày hoạt động và quy mô trúng thầu đáng kể, hoạt động đấu thầu của Công ty Vũ Tịnh trong năm 2025, năm đầu tiên áp dụng đầy đủ quy định của Luật Đấu thầu mới (sau giai đoạn chuyển tiếp), diễn ra như thế nào? Tỷ lệ trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm có sự thay đổi ra sao?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Năm 2025 của Công ty Vũ Tịnh: Đấu trường quen thuộc, tỷ lệ trúng thầu ra sao?