Thế giới

Nga nói Châu Âu 'tự rút lui' khỏi đàm phán hòa bình về Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc xung đột Ukraine.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 30/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc xung đột Ukraine và thực chất họ đã "tự rút lui" khỏi tiến trình đàm phán thông qua hành động của chính mình.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đưa ra phát biểu này hôm 30/11 sau khi được nhà báo Pavel Zerubin hỏi rằng liệu Châu Âu có quyền "vô lý" thúc đẩy một số vai trò trong các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc xung đột Ukraine hay không.

"Chúng tôi tiến hành từ tiền đề mà tôi tin là hiển nhiên với mọi người rằng Châu Âu đã tự rút khỏi các cuộc đàm phán", Ngoại trưởng Lavrov nói.

nga.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik.

Theo ông Lavrov, Châu Âu từ lâu đã "sử dụng hết cơ hội" để có tiếng trong trong quá trình giải quyết (xung đột Ukraine), đồng thời chỉ ra rằng Châu Âu đã nhiều lần làm chệch hướng những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ngay từ khi nó mới bắt đầu.

"Trường hợp gần đây nhất xảy ra vào tháng 4/2022, theo yêu cầu của Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson và với sự đồng tình hoàn toàn, nếu không muốn nói là sự thông đồng của Châu Âu, các thỏa thuận Istanbul đã bị phá vỡ", Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho hay.

Đức, Pháp và Anh được cho là đã soạn thảo kế hoạch hòa bình cho Ukraine của riêng họ, với việc loại bỏ hoặc điều chỉnh lại một số điều khoản so với đề xuất của Mỹ. Tuy nhiên, Nga đã ra tín hiệu cho rằng các đề xuất của Châu Âu "hoàn toàn không mang tính xây dựng".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm trước đó của Mỹ

Nguồn video: Báo Nhân Dân
Thế giới

Ông Trump từ chối lời đề nghị gặp mặt trong tuần này của Ukraine?

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã từ chối lời đề nghị gặp mặt của Ukraine trong tuần này.

RT đưa tin, sau cuộc họp giữa đại diện Mỹ, Ukraine và Châu Âu tại Geneva (Thụy Sĩ) vào cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thể hiện sự sẵn sàng gặp Tổng thống Trump trước Lễ Tạ ơn để "ký một thỏa thuận".

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã từ chối lời đề nghị gặp mặt trong tuần này của Ukraine, khiến cố vấn của ông Zelensky vô cùng thất vọng.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga - Mỹ sắp thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump?

Một quan chức giấu tên cho biết Mỹ và Nga đang chuẩn bị thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

RT đưa tin, tuần trước, Mỹ đã gửi kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine và Nga, đặt hạn chót cho Kiev chấp thuận đề xuất này vào ngày 27/11. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã nhận được đề xuất, nhưng vẫn chưa thảo luận chi tiết với Mỹ.

Tờ Times dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các kế hoạch đàm phán riêng với Nga liên quan đến đề xuất hòa bình 28 điểm của Mỹ đang được "tiến hành".

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ nói đạt được tiến triển với Ukraine về đề xuất hòa bình

Mỹ và Ukraine xác nhận đạt được "tiến triển" trong các cuộc đàm phán về hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Theo Tân Hoa Xã, Mỹ, Ukraine và các đối tác Châu Âu đã họp bàn về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23/11. Trong cuộc họp báo vào lúc 18h chiều 23/11, Mỹ và Ukraine đều xác nhận đạt được "tiến triển" trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từ chối tiết lộ bất cứ chi tiết nào về các cuộc thảo luận trong ngày tại Geneva.

Xem chi tiết

