Nga nói Châu Âu 'tự rút lui' khỏi đàm phán hòa bình về Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc xung đột Ukraine.

Theo RT ngày 30/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc xung đột Ukraine và thực chất họ đã "tự rút lui" khỏi tiến trình đàm phán thông qua hành động của chính mình.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đưa ra phát biểu này hôm 30/11 sau khi được nhà báo Pavel Zerubin hỏi rằng liệu Châu Âu có quyền "vô lý" thúc đẩy một số vai trò trong các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc xung đột Ukraine hay không.

"Chúng tôi tiến hành từ tiền đề mà tôi tin là hiển nhiên với mọi người rằng Châu Âu đã tự rút khỏi các cuộc đàm phán", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik.

Theo ông Lavrov, Châu Âu từ lâu đã "sử dụng hết cơ hội" để có tiếng trong trong quá trình giải quyết (xung đột Ukraine), đồng thời chỉ ra rằng Châu Âu đã nhiều lần làm chệch hướng những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ngay từ khi nó mới bắt đầu.

"Trường hợp gần đây nhất xảy ra vào tháng 4/2022, theo yêu cầu của Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson và với sự đồng tình hoàn toàn, nếu không muốn nói là sự thông đồng của Châu Âu, các thỏa thuận Istanbul đã bị phá vỡ", Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho hay.

Đức, Pháp và Anh được cho là đã soạn thảo kế hoạch hòa bình cho Ukraine của riêng họ, với việc loại bỏ hoặc điều chỉnh lại một số điều khoản so với đề xuất của Mỹ. Tuy nhiên, Nga đã ra tín hiệu cho rằng các đề xuất của Châu Âu "hoàn toàn không mang tính xây dựng".

