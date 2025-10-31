Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân Huế chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Cô viết trên trang cá nhân: “Cầu mong bà con quê hương mình sẽ bình an, vượt qua lũ lụt và sớm ổn định.

Tâm đang muốn ủng hộ cứu trợ bà con ở Quảng Nam Đà Nẵng mà chưa có thông tin cụ thể để chuyển, các bạn nào có vui lòng gửi vào bình giúp Tâm nhé. Trước mắt Tâm xin chung tay chia sẻ với bà con ở Huế. Bà con mình cố lên”.

Ca sĩ Đức Phúc ủng hộ bà con ở Huế và Đà Nẵng 200 triệu đồng. Anh bày tỏ: “Đức Phúc xin góp chút sức nhỏ, chia sẻ khó khăn với bà con Huế và Hội An thân thương! Cầu mong bà con bình an, sớm ổn định lại cuộc sống và vượt qua được thời điểm khó khăn này”.

Mỹ Tâm - Đức Phúc quyên góp cho bà con miền Trung. Ảnh: FB Đức Phúc, Mỹ Tâm.

Đức Phúc ủng hộ 200 triệu đồng. Ảnh: FB Đức Phúc

Nhiều sao Việt cũng chung tay, hướng về bà con miền Trung. Hồ Ngọc Hà đóng góp 100 triệu cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Miền Trung ơi, cố lên nhé. Thương lắm".

S.T Sơn Thạch đóng góp 100 triệu đồng. Anh chia sẻ: “Tối nay, chương trình Tôi! Người Việt Nam do anh MC Anh Tuấn khởi xướng cùng các anh em nghệ sĩ sẽ diễn ra – một đêm nhạc đầy ý nghĩa hướng về đồng bào sau thiên tai.

Rất tiếc là S.T không thể tham gia biểu diễn như dự kiến vì sức khỏe chưa cho phép. Dù vậy, S.T và ê-kíp vẫn muốn góp một phần nhỏ bé của mình – 100 triệu đồng gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế để cùng san sẻ và tiếp sức cho bà con vùng lũ.

Mong khán giả vẫn sẽ đến ủng hộ chương trình thật nhiệt tình, để tình yêu thương được lan tỏa nhiều hơn nữa. Chúc cho đêm nhạc diễn ra thật ấm áp và thành công”.

Trước đó, Quang Anh RHYDER, Hoa hậu Hương Giang, Hòa Minzy, Đăng Khôi mỗi người quyên góp 100 triệu đồng cho bà con miền Trung. Vân Hugo đóng góp 50 triệu đồng. BTV Quang Minh ủng hộ 20 triệu đồng.