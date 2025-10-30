Hà Nội

Giải trí

Hòa Minzy - Đăng Khôi ủng hộ trăm triệu đồng cho bà con miền Trung

Nhiều nghệ sĩ chung tay giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Mới nhất, Hòa Minzy, Đăng Khôi ủng hộ trăm triệu đồng.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy bày tỏ: “Hòa Minzy xin được chia sẻ cùng bà con Huế, với tất cả những gì đã đang diễn ra mong bà con sớm bình ổn trở lại.

Đối với Hòa thì Huế luôn là 1 nơi rất ý nghĩa trong cuộc đời sự nghiệp của Hòa. Huế đã thương và giúp Hòa thành công hơn rất nhiều vì thế cũng cho Hòa được ôm lấy bà con lúc khó khăn này nhé”. Hiện tại, nữ ca sĩ ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân miền Trung.

hoamziny.jpg
Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: FB Hòa Minzy.

Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh đóng góp 100 triệu đồng để giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: “Đăng Khôi - Thủy Anh xin được chung tay, gửi tình cảm tấm lòng của mình đến đồng bào vùng bão lũ thông qua chương trình Tôi! Người Việt Nam.

Chúng ta hãy cùng góp sức mỗi người một chút để giúp bà con trong vùng lũ vượt qua hoạn nạn nhé. Cầu mong bà con bình an và sớm ổn định cuộc sống. Mến thương”.

Phía Thủy Anh chia sẻ: “Hướng về bà con vùng lũ, vợ chồng mình xin gửi chút tấm lòng mong bà con sớm vượt qua khó khăn. Mọi người hãy cùng chung tay nhé, mỗi người một chút cũng là quý ạ”.

dangkhoi.jpg
Ca sĩ Đăng Khôi. Ảnh: FB Đăng Khôi.

Trước đó, Quang Anh RHYDER, Hương Giang, mỗi người ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con miền Trung. Vân Hugo quyên góp 50 triệu đồng. BTV Quang Minh ủng hộ 20 triệu đồng.

Lương Thùy Linh tạm hoãn series giải trí để cùng mọi người hướng về miền Trung. “Ở thời điểm này, điều đẹp nhất với Linh có lẽ là tấm lòng của những người đang cùng nhau sẻ chia, giúp đỡ và dựng lại cuộc sống giữa tình hình mưa lũ phức tạp tại miền Trung.

Khi miền Trung vượt qua những ngày mưa gió, đó cũng sẽ là lúc dự án trở lại, mang theo nhiều năng lượng tích cực và lòng biết ơn sâu sắc hơn. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành và cùng hướng lòng về miền Trung, cầu mong bình yên sớm quay lại”, nàng hậu viết trên trang cá nhân.

