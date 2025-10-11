Hòa Minzy ủng hộ 500 triệu đồng cho bà con Bắc Ninh

Hòa Minzy ủng hộ 500 triệu đồng cho người dân Bắc Ninh. Trước đó, nữ ca sĩ nhiều lần quyên góp cho bà con vùng lũ.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy vừa cho biết, cô đóng góp 500 triệu đồng cho bà con Bắc Ninh. Nữ ca sĩ viết: “Ôm quê hương Bắc Ninh của con vào lòng, cháu Hòa xin được chia sẻ những khó khăn mất mát mà bà con tỉnh nhà đang phải trải qua. Mong tất cả người dân tỉnh Bắc Ninh cũng như khắp mọi miền tổ quốc được bình an”.

Hòa Minzy. Ảnh: FB Hòa Minzy.

Hòa Minzy đóng góp 500 triệu đồng cho bà con Bắc Ninh. Ảnh: FB Hòa Minzy.

Trước đó, Hòa Minzy nhiều lần quyên góp cho bà con vùng lũ. Cụ thể, cô ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con Cao Bằng, 100 triệu đồng cho người dân Thái Nguyên, 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả cơn bão Bualoi.

Nữ ca sĩ còn nhắn nhủ bà con vùng lũ: “Cả nhà ơi, mình nâng cao tính chủ động để bảo vệ bản thân, gia đình và chia sẻ sự vất vả cho các lực lượng chức năng. Những hộ gia đình gần đê điều sông suối có nguy cơ ngập cao mà nhà không có tầng cao nếu được thì hãy ghé hàng xóm hoặc người thân xin ở nhờ qua đêm nay ạ.

Xin đồng bào ta hãy cùng yêu thương nhau giây phút này. Còn nếu có tầng cao, nhà vững chãi thì hãy chuẩn bị nước lọc, nước sạch dồn vào bình lớn. Bếp ga mini hoặc bếp ga nếu có mang lên tầng 2 hết đi ạ. Nên có mỗi người 1 áo phao cá nhân nữa. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra nhưng phòng hơn chữa”.

Sơn Tùng M-TP cũng ủng hộ người dân vùng lũ. Theo Vietnamnet, mới đây, Sơn Tùng M-TP cùng công ty M-TP Entertainment đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng thông qua Quỹ Tấm lòng Việt hướng tới các tỉnh miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề.

Sơn Tùng M-TP. Ảnh: FB Sơn Tùng M-TP.

Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Tùng hiểu rằng, phía sau những con số thiệt hại là những câu chuyện về sự mất mát và nỗi đau không dễ gì bù đắp.

Chính vì vậy, Tùng cùng tập thể M-TP Entertainment thực sự muốn gửi gắm sự đồng hành, dù nhỏ bé, như một lời sẻ chia chân thành, góp phần mang lại niềm tin và sức mạnh để cùng tất cả mọi người vượt qua giai đoạn thử thách này và sớm xây dựng lại cuộc sống mới. Sau cơn mưa chắc chắn trời sẽ sáng, cầu mong bình an sẽ sớm trở lại với mọi nhà”.