Thông tin vụ 5 người tử vong vì sét đánh ở Ấn Độ

PTI dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương ngày 30/5 cho biết, ít nhất 5 người, bao gồm 1 bé gái và 2 phụ nữ, đã thiệt mạng do sét đánh ở 4 huyện của bang Jharkhand trong 24 giờ qua.

"Huyện Garhwa ghi nhận 2 trường hợp tử vong, và mỗi huyện Ranchi, Dhanbad và Bokaro ghi nhận 1 trường hợp", cảnh sát thông tin.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ban hành cảnh báo "màu cam" về giông bão đối với 13 huyện.

Trong đó, một bé gái 12 tuổi, được xác định là Ashrita, đã thiệt mạng do sét đánh khi đang hái xoài cùng bố mẹ trên cây tại làng Kulli thuộc khu vực đồn cảnh sát Itki ở Ranch hôm 29/5. Bố mẹ Ashrita bị thương và đã được đưa đến trung tâm y tế địa phương.

Tại Garhwa, một phụ nữ 45 tuổi đã tử vong sau khi bị sét đánh ở làng Garakhurd thuộc phạm vi đồn cảnh sát Kandi, trong khi một người đàn ông 32 tuổi thiệt mạng ở làng Banajangha.

Ngoài ra, một phụ nữ 44 tuổi tử vong tại làng Chungi thuộc khu vực đồn cảnh sát Rajganj ở Dhanbad, trong khi một nam thanh niên 21 tuổi thiệt mạng do sét đánh tại làng Babudih thuộc phạm vi đồn cảnh sát Pindrajora ở Bokaro.

Mưa lớn kèm theo sấm sét đã trút xuống nhiều khu vực chính của Jharkhand hôm 29/5 và tiếp tục kéo dài đến sáng 30/5.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ban hành cảnh báo "màu cam" về giông bão đối với 13 huyện, trong đó có Ranchi, Ramgarh, Bokaro, Koderma, Giridih, Dhanbad và Godda, cho đến 8h30 sáng 31/5.

Ông Abhishek Anand, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Ranchi, cho biết sự thay đổi thời tiết là do hai hệ thống rãnh áp thấp gây ra.

