Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ 5 người tử vong vì sét đánh ở Ấn Độ

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng do sét đánh ở 4 huyện của bang Jharkhand, Ấn Độ.

An An (Theo PTI)

PTI dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương ngày 30/5 cho biết, ít nhất 5 người, bao gồm 1 bé gái và 2 phụ nữ, đã thiệt mạng do sét đánh ở 4 huyện của bang Jharkhand trong 24 giờ qua.

"Huyện Garhwa ghi nhận 2 trường hợp tử vong, và mỗi huyện Ranchi, Dhanbad và Bokaro ghi nhận 1 trường hợp", cảnh sát thông tin.

set.png
Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ban hành cảnh báo "màu cam" về giông bão đối với 13 huyện. Ảnh: PTI.

Trong đó, một bé gái 12 tuổi, được xác định là Ashrita, đã thiệt mạng do sét đánh khi đang hái xoài cùng bố mẹ trên cây tại làng Kulli thuộc khu vực đồn cảnh sát Itki ở Ranch hôm 29/5. Bố mẹ Ashrita bị thương và đã được đưa đến trung tâm y tế địa phương.

Tại Garhwa, một phụ nữ 45 tuổi đã tử vong sau khi bị sét đánh ở làng Garakhurd thuộc phạm vi đồn cảnh sát Kandi, trong khi một người đàn ông 32 tuổi thiệt mạng ở làng Banajangha.

Ngoài ra, một phụ nữ 44 tuổi tử vong tại làng Chungi thuộc khu vực đồn cảnh sát Rajganj ở Dhanbad, trong khi một nam thanh niên 21 tuổi thiệt mạng do sét đánh tại làng Babudih thuộc phạm vi đồn cảnh sát Pindrajora ở Bokaro.

Mưa lớn kèm theo sấm sét đã trút xuống nhiều khu vực chính của Jharkhand hôm 29/5 và tiếp tục kéo dài đến sáng 30/5.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ban hành cảnh báo "màu cam" về giông bão đối với 13 huyện, trong đó có Ranchi, Ramgarh, Bokaro, Koderma, Giridih, Dhanbad và Godda, cho đến 8h30 sáng 31/5.

Ông Abhishek Anand, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Ranchi, cho biết sự thay đổi thời tiết là do hai hệ thống rãnh áp thấp gây ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video: 25 người thiệt mạng do sét đánh, mưa đá ở Ấn Độ hồi tháng 4/2025

Nguồn video: VTV
#5 người tử vong vì sét đánh ở Ấn Độ #sét đánh ở Ấn Độ #sét đánh khiến 5 người tử vong ở Ấn Độ #sét đánh #Ấn Độ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Cuộc sống người dân Ấn Độ giữa nắng nóng gay gắt

Một đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực rộng lớn của Ấn Độ, khiến đường phố và các khu chợ vắng bóng người vào buổi chiều. 

Đường phố và các khu chợ trở nên vắng vẻ vào buổi chiều, một số nông dân đã chuyển sang làm việc vào buổi tối để tránh cái nóng gay gắt khi đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực rộng lớn của Ấn Độ.

Nắng nóng tiếp diễn trong những ngày tới

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ lớn tại nhà máy điện ở Ấn Độ, nhiều công nhân thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy điện tư nhân ở bang Chhattisgarh, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 9 công nhân thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, một vụ nổ tại nhà máy điện tư nhân ở bang Chhattisgarh, miền trung Ấn Độ, vào ngày 14/4 đã khiến ít nhất 9 công nhân thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

"Vụ nổ xảy ra tại một ống lò hơi của nhà máy điện do Vedanta Limited vận hành, nằm ở huyện Sakti, bang Chhattisgarh", sĩ quan cảnh sát cấp cao Praful Thakur thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Sét đánh khi đang trú mưa, 9 người tử vong

Sét đánh trúng một nhóm người nông dân đang trú mưa tại Ngoma, Rwanda, khiến 9 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Theo trang The New Times, vụ việc xảy ra tại khu vực Jarama, Ngoma, vào khoảng 17h30 chiều ngày 4/1 khi những người nông dân đang trú mưa.

"Các nạn nhân đang làm việc thì trời bắt đầu mưa lớn khiến họ phải tìm nơi trú ẩn gần đó. Không may, sét đánh trúng 15 người. 9 nạn nhân tử vong tại chỗ, trong đó có 3 phụ nữ", Thống đốc tỉnh, Prudence Rubingisa, nói với The New Times vào tối 4/1.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới