[GALLERY] Cận cảnh tàu hộ vệ tên lửa đầu tiên của Hải quân Angola

Hải quân Angola chi tiêu 1 tỷ USD nhằm trang bị ít nhất 3 tàu chiến để hiện đại hóa, tăng cường an ninh hàng hải dọc theo bờ biển Nam Đại Tây Dương.

Tuệ Minh
Chiếc tàu hộ vệ đa nhiệm BR71 MK II Combattante đầu tiên của Angola, NRA Ekuikui II, đã được hạ thủy tại Cherbourg vào ngày 10 tháng 3 năm 2026, như một phần của chương trình hiện đại hóa hải quân gồm ba tàu.
Dự án này, được phát triển bởi EDGE Group, ADSB và CMN Naval của Pháp theo thỏa thuận quốc phòng Angola-UAE trị giá 1 tỷ euro, nhằm mục đích tăng cường an ninh hàng hải dọc theo bờ biển Nam Đại Tây Dương của Angola.
Chiếc tàu hộ vệ đa nhiệm BR71 MK II Combattante đầu tiên dành cho Hải quân Angola, NRA Ekuikui II, đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Cherbourg của CMN Naval, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa hải quân của Angola.
Chiếc tàu này dẫn đầu một lớp gồm ba tàu được phát triển thông qua sự hợp tác giữa Tập đoàn EDGE của UAE, công ty con chuyên về hải quân là Abu Dhabi Ship Building (ADSB), và nhà đóng tàu CMN Naval của Pháp.
Chương trình được tài trợ theo thỏa thuận trị giá 1 tỷ euro giữa Angola và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, kết hợp chuyên môn đóng tàu của châu Âu với việc tích hợp hệ thống và chuyển giao công nghệ của UAE.
Sau khi đi vào hoạt động, các tàu hộ vệ BR71 MK II dự kiến ​​sẽ tăng cường khả năng giám sát và bảo đảm an ninh cho các tuyến đường biển phía Nam Đại Tây Dương của Angola, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng ngoài khơi và các tuyến đường biển quan trọng.
Cơ cấu tổ chức công nghiệp của chương trình phản ánh mô hình sản xuất phân tán, liên kết Pháp và UAE. CMN Naval ở Cherbourg chịu trách nhiệm thiết kế và chế tạo chiếc tàu hộ vệ thứ nhất và thứ ba, trong khi chiếc thứ hai được lắp ráp tại Abu Dhabi bởi Abu Dhabi Ship Building (ADSB) sau khi chuyển giao công nghệ từ xưởng đóng tàu của Pháp. EDGE điều phối toàn bộ chương trình
Trước đây, ADSB đã bàn giao cho Angola sáu tàu đánh chặn tốc độ cao 12 mét và một tàu 16 mét, các phương tiện tuần tra được thiết kế để hoạt động cùng với các tàu hộ vệ trong tương lai và mở rộng khả năng giám sát bờ biển và đánh chặn nhanh chóng.
Lớp tàu chiến BR71 MK II Combattante có nguồn gốc từ dòng tàu chiến Combattante lâu đời do CMN Naval (Constructions Mécaniques de Normandie) phát triển. Nền tảng này đại diện cho sự nâng cấp và phát triển của dòng tàu BR, bắt nguồn từ thiết kế lớp Baynunah.
Được chế tạo theo cấu hình thân đơn kết hợp giữa thân tàu bằng thép và cấu trúc thượng tầng bằng nhôm, con tàu có hình dáng thon gọn hơn và bố trí cầu tàu tối ưu, mang lại tầm nhìn rộng khắp môi trường biển xung quanh.
Kiến trúc này cho phép tích hợp các hệ thống con dạng mô-đun được thiết kế riêng cho các nhiệm vụ giám sát, thực thi pháp luật và tác chiến hải quân. Về kích thước và hiệu suất, tàu hộ vệ này có chiều dài khoảng 70,3 mét, chiều rộng khoảng 11 mét và hoạt động với thủy thủ đoàn khoảng 50 người.
Hệ thống động cơ đẩy cho phép đạt tốc độ vượt quá 30 hải lý/giờ, một đặc điểm hỗ trợ các nhiệm vụ phản ứng nhanh trong môi trường ven biển và ngoài khơi. Ở tốc độ hành trình khoảng 12 hải lý/giờ, tàu đạt tầm hoạt động gần 2.500 hải lý, cho phép thực hiện các hoạt động tuần tra liên tục trên vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn của Angola.
Con tàu cũng tích hợp các khả năng hàng không và đổ bộ được thiết kế cho các nhiệm vụ an ninh hàng hải. Sàn đáp phía đuôi tàu hỗ trợ hoạt động của máy bay trực thăng hạng 5 tấn hoặc các hệ thống máy bay không người lái tương đương, trong khi hai xuồng bơm hơi thân cứng (RIB) dài 7,5 mét chạy bằng động cơ diesel được triển khai thông qua hệ thống hạ thủy bằng cần cẩu.
Tập đoàn EDGE Group coi hàng không không người lái đóng vai trò trung tâm trong cấu hình của Angola. Công ty con ANAVIA của tập đoàn này tích hợp trực thăng không người lái HT 100 NAVAL lên tàu hộ vệ BR71 MK II. Mỗi tàu mang theo hai hệ thống máy bay không người lái (UAS) HT 100 NAVAL được trang bị bộ cảm biến hồng ngoại quang điện tử có khả năng phát hiện và nhận dạng các mục tiêu trên mặt nước trong các hoạt động ban ngày và ban đêm.
Những phát triển này phản ánh một sự tiến hóa rộng hơn trong hợp tác quốc phòng giữa khu vực Đại Tây Dương và vùng Vịnh. ​​Các quốc gia ven biển như Angola đang đầu tư vào hiện đại hóa hải quân để bảo vệ các nguồn năng lượng ngoài khơi và các tuyến đường biển thương mại.
