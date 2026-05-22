Đằng sau việc Nga tập trận hạt nhân với Belarus

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận tập trung vào "việc chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong bối cảnh có mối đe dọa xâm lược".

Những đoàn xe chở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa rầm rập di chuyển trên các con đường rừng, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân rời cảng ở Bắc Cực và Thái Bình Dương, các kíp lái nhanh chóng vào vị trí trên máy bay chiến đấu khi Nga và Belarus tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chung trong giai đoạn cuối vào ngày 21/5, theo AP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về các cuộc diễn tập này trong một cuộc gọi video với người đồng cấp Belarus, ông Alexander Lukashenko.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin/AP.

Trước đó, ông Lukashenko đã thị sát hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại một đơn vị quân đội tham gia tập trận.

Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 19/5, diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gia tăng, bao gồm cả ở vùng ngoại ô Moscow khiến 3 người thiệt mạng và làm hư hại nhiều tòa nhà, cơ sở công nghiệp,...

Cuộc tập trận huy động nhiều loại vũ khí

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của 64.000 binh sĩ, hơn 200 bệ phóng tên lửa, hơn 140 máy bay, 73 tàu chiến mặt nước và 13 tàu ngầm, trong đó có 8 tàu ngầm được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân. Cuộc tập trận tập trung vào “chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong bối cảnh có mối đe dọa xâm lược”, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Các hoạt động diễn tập được thực hiện phối hợp với Belarus, đồng minh đang triển khai vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ mình. Kho vũ khí của Nga tại Belarus bao gồm hệ thống tên lửa Oreshnik tầm trung mới nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Bên cạnh các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất và tàu ngầm, cuộc tập trận còn có sự góp mặt của nhiều loại vũ khí tầm ngắn và tầm trung.

Khác với các tên lửa xuyên lục địa có thể hủy diệt cả thành phố, vũ khí hạt nhân chiến thuật được thiết kế để sử dụng trên chiến trường chống lại lực lượng đối phương có sức công phá nhỏ hơn. Chúng bao gồm bom hạt nhân thả từ trên không, đầu đạn cho tên lửa tầm ngắn, tầm trung ,...

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars và Sineva, cũng như tên lửa Zircon phóng từ biển và Kinzhal phóng từ trên không, đồng thời khẳng định tất cả tên lửa đều bắn trúng mục tiêu giả định. Quân đội Belarus cũng đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander tại Nga.

Hình ảnh này được trích từ video do Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga cung cấp vào ngày 21/5/2026 cho thấy một tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân Nga tại Belarus. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga/AP.

Thông điệp hạt nhân từ Điện Kremlin

Tổng thống Putin nhiều lần "nhắc" thế giới về kho vũ khí hạt nhân của Moscow kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022 nhằm ngăn phương Tây tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Năm 2024, Điện Kremlin đã thông qua học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó nêu rõ bất kỳ cuộc tấn công thông thường nào vào Nga có sự hậu thuẫn của một cường quốc hạt nhân sẽ bị coi là hành động tấn công chung vào nước này. Đe dọa này rõ ràng nhằm ngăn phương Tây cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa hơn, đồng thời dường như hạ thấp đáng kể ngưỡng sử dụng kho vũ khí hạt nhân của Moscow.

Học thuyết sửa đổi cũng đặt Belarus dưới “ô hạt nhân” của Nga. Ông Putin cho biết Moscow sẽ giữ quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân triển khai tại Belarus, quốc gia giáp Ukraine và các thành viên NATO gồm Latvia, Litva và Ba Lan, nhưng sẽ cho phép đồng minh lựa chọn mục tiêu trong trường hợp xảy ra xung đột.

Máy bay không người lái Ukraine xuất hiện ở vùng Baltic

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh hoạt động của máy bay không người lái gia tăng tại các quốc gia Baltic. Hôm 19/5, máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời miền nam Estonia. Ukraine đã lên tiếng xin lỗi về “sự cố ngoài ý muốn” này mà không nêu rõ chi tiết.

Hôm 20/5, một thông báo khẩn về việc phát hiện máy bay không người lái bay qua Belarus đã khiến người dân thủ đô Vilnius của Litva, bao gồm cả các quan chức cấp cao và nghị sĩ, phải đi trú ẩn và sân bay của thành phố tạm thời đóng cửa.

Máy bay không người lái của Ukraine, nhằm vào các cảng và cơ sở năng lượng của Nga ở vùng Baltic, gần đây nhiều lần bay qua hoặc rơi xuống lãnh thổ NATO. Các quan chức phương Tây cho rằng nguyên nhân là do Nga gây nhiễu điện tử đối với các máy bay không người lái này.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga hôm 19/5 cho rằng Ukraine đang chuẩn bị các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Nga từ lãnh thổ các nước Baltic, và cảnh báo sẽ trả đũa. Cơ quan này cáo buộc quân nhân Ukraine đã được triển khai tới Latvia và cảnh báo rằng tư cách thành viên NATO sẽ không bảo vệ Latvia khỏi “sự trừng phạt chính đáng”. Trong khi đó, giới chức Latvia bác bỏ cáo buộc này.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách các nhà máy ở châu Âu mà họ cho là tham gia sản xuất máy bay không người lái và linh kiện cho Ukraine. Bộ này cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Nga bằng máy bay không người lái sản xuất tại châu Âu tiềm ẩn “những hậu quả khó lường”.

Một số nhà phân tích cho rằng các tuyên bố cứng rắn từ Moscow và cuộc tập trận tuần này với sự tham gia của vũ khí hạt nhân tầm ngắn, tầm trung có khả năng tấn công các mục tiêu ở châu Âu là một phần trong nỗ lực của Điện Kremlin nhằm ngăn các đồng minh phương Tây tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Khi được hỏi về thông điệp mà cuộc tập trận hạt nhân muốn gửi đi, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời rằng “bất kỳ cuộc tập trận nào cũng nhằm gửi đi một tín hiệu”, nhưng từ chối bình luận thêm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Hàn Quốc tập trận lá chắn tự do hồi tháng 3/2024