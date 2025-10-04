Hamas phản hồi đề xuất hòa bình cho Gaza của Tổng thống Trump

Lực lượng Hamas đã gửi phản hồi về đề xuất hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới các nhà trung gian hòa giải khu vực và quốc tế.

Theo Tân Hoa Xã, trong tuyên bố ngày 3/10, Hamas cho biết lực lượng này đã gửi phản hồi của họ về đề xuất hòa bình cho Gaza của Tổng thống Trump tới các nhà trung gian hòa giải khu vực và quốc tế. Trong đó, Hamas đồng ý về nguyên tắc sẽ thả tất cả con tin Israel.

Lực lượng này cũng đồng ý chuyển giao quyền quản lý Gaza cho một nhóm kỹ trị độc lập của Palestine, được thành lập thông qua sự đồng thuận của quốc gia và được các nước Ả Rập và Hồi giáo ủng hộ.

"Dựa trên tuyên bố vừa được Hamas đưa ra, tôi tin rằng họ đã sẵn sàng cho một nền hòa bình lâu dài", ông Trump viết trên Truth Social ngày 3/10, đồng thời nói thêm rằng Israel phải ngay lập tức ngừng oanh kích Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg.

"Chúng tôi đang thảo luận về các chi tiết cần được làm rõ. Đây không chỉ là vấn đề Gaza, mà còn là nền hòa bình đã được mong đợi từ lâu ở Trung Đông", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh tuyên bố của Hamas về việc sẵn sàng thả con tin và tham gia đàm phán dựa trên đề xuất của Tổng thống Trump, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Stephane Dujarric, cho biết ngày 3/10.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên nắm bắt cơ hội để chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, đồng thời cảm ơn Qatar và Ai Cập vì nỗ lực làm trung gian hòa giải của họ.

Ông Dujarric cho biết thêm Tổng thư ký đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả con tin, và đảm bảo tiếp cận nhân đạo không bị cản trở. "Liên Hợp Quốc sẽ ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới các mục tiêu này để ngăn chặn thêm nhiều đau khổ", ông cho biết.

Trong khi đó, Israel tuyên bố sẵn sàng trao đổi tù nhân với Hamas theo kế hoạch hòa bình cho Gaza của ông Trump, vài giờ sau khi lực lượng Hamas chấp nhận một số điểm của đề xuất do Mỹ đưa ra.

