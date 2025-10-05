Hà Nội

Thế giới

Quân đội Israel được lệnh dừng cuộc tấn công ở thành phố Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được lệnh dừng cuộc tấn công nhằm chiếm đóng thành phố Gaza.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 4/10, Đài Phát thanh Quân đội Israel và Đài Kan cho biết, Quân đội Israel đã nhận được lệnh từ các nhà lãnh đạo nước này về việc dừng cuộc tấn công nhằm chiếm đóng thành phố Gaza.

Chỉ thị này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Israel ngừng tấn công vào vùng đất này như một phần trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza cũng như giải cứu các con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ.

israel.jpg
Lực lượng Israel. Ảnh: Getty.

Theo kế hoạch hòa bình cho Gaza của ông Trump, lực lượng Hamas phải thả tất cả con tin còn lại trong vòng 72 giờ kể từ khi Israel ngừng các hoạt động quân sự ở Gaza và rút quân "về đường ranh giới đã thỏa thuận".

Cả Israel và Hamas đều tuyên bố rằng họ sẵn sàng trao đổi con tin và tù nhân, nhưng Israel vẫn chưa chính thức hồi đáp lời kêu gọi của ông Trump về việc ngừng các cuộc tấn công vào Gaza.

Hôm 4/10, Đài phát thanh Quân đội Israel cho biết Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Israel giảm các hoạt động ở Gaza xuống mức "tối thiểu", và quân đội trên bộ chỉ thực hiện các cuộc diễn tập phòng thủ.

Trong một tuyên bố trên mạng X ngày 4/10, Quân đội Israel cho biết khu vực phía bắc Wadi Gaza, bao gồm cả thành phố Gaza, "vẫn được coi là khu vực chiến sự nguy hiểm" và đã kêu gọi người dân ở đó di chuyển về phía nam.

Báo cáo cho biết thêm rằng lực lượng Israel vẫn tiếp tục bao vây thành phố Gaza và "những nỗ lực quay trở lại đó gây ra rủi ro đáng kể".

Các cuộc không kích trên khắp Gaza vẫn tiếp diễn vào đầu ngày 4/10 "nhưng đã giảm đáng kể cường độ", Al Jazeera đưa tin. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp vùng đất này kể từ rạng sáng hôm qua.

Theo Kan, các cuộc đàm phán giữa các quan chức Israel và Mỹ về kế hoạch hòa bình của ông Trump dự kiến ​​sẽ sớm được tổ chức.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6/2025

Nguồn video: Guardian
