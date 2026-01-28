Mỹ bắt đầu tập trận quân sự quy mô lớn ở Trung Đông

Mỹ đã khởi động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn và kéo dài nhiều ngày ở khu vực Trung Đông.

RT đưa tin ngày 28/1, Mỹ đã khởi động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày ở khu vực Trung Đông. Các cuộc tập trận này diễn ra cùng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc triển khai thêm lực lượng hải quân tới khu vực, làm leo thang căng thẳng với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT) ngày 27/1 tuyên bố cuộc "diễn tập sẵn sàng" được thiết kế để chứng minh khả năng triển khai nhanh chóng các máy bay chiến đấu. Hoạt động này được cho là nhằm mục đích xác thực các quy trình phân bố nhân sự và máy bay phản lực tới nhiều "địa điểm khẩn cấp" khác nhau và phối hợp chỉ huy với các "quốc gia đối tác".

"Hoạt động này nhằm duy trì cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo lực lượng không quân sẵn sàng chiến đấu và việc thực thi kỷ luật cần thiết để đảm bảo sức mạnh không quân luôn sẵn sàng khi cần thiết", Tư lệnh AFCENT, Trung tướng Derek France, tuyên bố.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tiến vào khu vực Trung Đông vào đầu tuần. Mỹ cũng đã điều thêm các máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle, hệ thống tên lửa Patriot và hệ thống phòng không THAAD đến khu vực này.

"Hiện một hạm đội hùng hậu khác đang tiến về phía Iran", ông Trump cho biết trong bài phát biểu hôm 27/1, nói thêm rằng ông hy vọng Tehran sẽ đạt được một thỏa thuận.

Động thái này diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa Mỹ và Iran, trong đó ông Trump được cho là suýt ra lệnh tấn công để trừng phạt Iran vì cuộc biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này. Mặc dù Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, một quan chức vùng Vịnh giấu tên nói với Middle East Eye rằng Washington đang cân nhắc các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các quan chức và chỉ huy quân sự Iran.

Iran cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả toàn diện bất kỳ hành động gây hấn nào. Người phát ngôn Chính phủ Fatemeh Mohajerani tuyên bố rằng Tehran “đã chuẩn bị đầy đủ” cho bất kỳ cuộc chiến tiềm tàng nào, nhấn mạnh rằng bất cứ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ dẫn đến phản ứng "nhanh chóng và toàn diện" (của Iran).

