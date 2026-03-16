B-52 xuất kích trong đêm, Mỹ kêu gọi lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ triển khai oanh tạc cơ chiến lược B-52 Stratofortress tham gia các đợt tấn công ban đêm nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran trong khuôn khổ chiến dịch Operation Epic Fury.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các máy bay ném bom B-52 đã tiến hành nhiều phi vụ tấn công tầm xa nhằm vào những cơ sở được cho là liên quan đến chương trình tên lửa và hạ tầng quân sự của Iran.

Việc đưa B-52 tham chiến cho thấy Washington đang mở rộng quy mô chiến dịch không kích và tăng cường sức ép quân sự lên Tehran.

B-52 tham gia các đợt không kích ban đêm

B-52 Stratofortress là một trong những máy bay ném bom chiến lược chủ lực của Không quân Mỹ, có khả năng mang lượng lớn bom và tên lửa dẫn đường chính xác.

Nhờ tầm bay xa và khả năng mang tải trọng vũ khí lớn, loại máy bay này thường được sử dụng trong các chiến dịch tấn công chiến lược nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, kho vũ khí hoặc hệ thống phòng thủ của đối phương.

Một máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ chuẩn bị cất cánh với vũ khí thật trong chiến dịch Operation Epic Fury, hỗ trợ các nhiệm vụ không kích ban đêm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trên khắp khu vực.

Theo các nguồn tin quân sự, các phi vụ trong chiến dịch Epic Fury chủ yếu diễn ra vào ban đêm nhằm tăng yếu tố bất ngờ và hạn chế nguy cơ bị phòng không đối phương đánh chặn.

Một số mục tiêu được cho là đã bị tấn công gồm cơ sở lưu trữ tên lửa, địa điểm triển khai UAV và hạ tầng quân sự được Iran sử dụng để hỗ trợ các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Iran cảnh báo tấn công các cảng ở UAE

Trong khi các đợt không kích của Mỹ tiếp tục diễn ra, Iran đã đưa ra cảnh báo mới đối với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo tuyên bố từ Tehran, một số cơ sở hậu cần tại UAE được cho là đã hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Iran thậm chí cảnh báo các cảng lớn tại UAE có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu tiếp tục được sử dụng để phục vụ các chiến dịch quân sự chống Tehran.

Cảng biển tại UAE - khu vực Iran cảnh báo có thể trở thành mục tiêu nếu hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống Tehran.

Thông tin này làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực Vùng Vịnh - nơi tập trung nhiều căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh.

Mỹ kêu gọi lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz

Căng thẳng quân sự cũng đang tập trung vào eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Hoạt động vận tải tại khu vực này đã bị ảnh hưởng đáng kể khi các hãng vận tải và bảo hiểm hàng hải gia tăng cảnh báo rủi ro an ninh.

Bản đồ eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới giữa Iran và các nước vùng Vịnh.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang kêu gọi một số quốc gia tham gia lực lượng bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này.

Theo ông Trump, các nước phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu mỏ Trung Đông cần chia sẻ trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, một số quốc gia được cho là vẫn thận trọng trước đề xuất này do lo ngại xung đột có thể leo thang.

Xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang

Cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ ba với nhiều đợt tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích. Nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược tại Iran đã bị tấn công trong thời gian qua. Trong khi đó, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Các chuyên gia cho rằng việc Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược như B-52 cho thấy Washington đang gia tăng áp lực quân sự nhằm nhanh chóng làm suy yếu năng lực chiến đấu của Iran.

Tuy nhiên, nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông vẫn hiện hữu, đặc biệt khi các tuyến vận tải năng lượng quan trọng như eo biển Hormuz trở thành điểm nóng chiến lược.