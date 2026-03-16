Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

B-52 xuất kích trong đêm, Mỹ kêu gọi lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz

Trong bối cảnh xung đột gia tăng, Mỹ kêu gọi các quốc gia chung tay bảo vệ eo biển Hormuz, trung tâm vận chuyển dầu mỏ chiến lược toàn cầu.

Nguyễn Cúc

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ triển khai oanh tạc cơ chiến lược B-52 Stratofortress tham gia các đợt tấn công ban đêm nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran trong khuôn khổ chiến dịch Operation Epic Fury.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các máy bay ném bom B-52 đã tiến hành nhiều phi vụ tấn công tầm xa nhằm vào những cơ sở được cho là liên quan đến chương trình tên lửa và hạ tầng quân sự của Iran.

Việc đưa B-52 tham chiến cho thấy Washington đang mở rộng quy mô chiến dịch không kích và tăng cường sức ép quân sự lên Tehran.

B-52 tham gia các đợt không kích ban đêm

B-52 Stratofortress là một trong những máy bay ném bom chiến lược chủ lực của Không quân Mỹ, có khả năng mang lượng lớn bom và tên lửa dẫn đường chính xác.

Nhờ tầm bay xa và khả năng mang tải trọng vũ khí lớn, loại máy bay này thường được sử dụng trong các chiến dịch tấn công chiến lược nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, kho vũ khí hoặc hệ thống phòng thủ của đối phương.

Một máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ chuẩn bị cất cánh với vũ khí thật trong chiến dịch Operation Epic Fury, hỗ trợ các nhiệm vụ không kích ban đêm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trên khắp khu vực.
﻿ (Nguồn ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ)

Theo các nguồn tin quân sự, các phi vụ trong chiến dịch Epic Fury chủ yếu diễn ra vào ban đêm nhằm tăng yếu tố bất ngờ và hạn chế nguy cơ bị phòng không đối phương đánh chặn.

Một số mục tiêu được cho là đã bị tấn công gồm cơ sở lưu trữ tên lửa, địa điểm triển khai UAV và hạ tầng quân sự được Iran sử dụng để hỗ trợ các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Iran cảnh báo tấn công các cảng ở UAE

Trong khi các đợt không kích của Mỹ tiếp tục diễn ra, Iran đã đưa ra cảnh báo mới đối với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo tuyên bố từ Tehran, một số cơ sở hậu cần tại UAE được cho là đã hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Iran thậm chí cảnh báo các cảng lớn tại UAE có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu tiếp tục được sử dụng để phục vụ các chiến dịch quân sự chống Tehran.

Cảng biển tại UAE - khu vực Iran cảnh báo có thể trở thành mục tiêu nếu hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống Tehran.

Thông tin này làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực Vùng Vịnh - nơi tập trung nhiều căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh.

Mỹ kêu gọi lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz

Căng thẳng quân sự cũng đang tập trung vào eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Hoạt động vận tải tại khu vực này đã bị ảnh hưởng đáng kể khi các hãng vận tải và bảo hiểm hàng hải gia tăng cảnh báo rủi ro an ninh.

Bản đồ eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới giữa Iran và các nước vùng Vịnh.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang kêu gọi một số quốc gia tham gia lực lượng bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này.

Theo ông Trump, các nước phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu mỏ Trung Đông cần chia sẻ trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, một số quốc gia được cho là vẫn thận trọng trước đề xuất này do lo ngại xung đột có thể leo thang.

Xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang

Cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ ba với nhiều đợt tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích. Nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược tại Iran đã bị tấn công trong thời gian qua. Trong khi đó, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Các chuyên gia cho rằng việc Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược như B-52 cho thấy Washington đang gia tăng áp lực quân sự nhằm nhanh chóng làm suy yếu năng lực chiến đấu của Iran.

Tuy nhiên, nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông vẫn hiện hữu, đặc biệt khi các tuyến vận tải năng lượng quan trọng như eo biển Hormuz trở thành điểm nóng chiến lược.

Oanh tạc cơ B-52 Stratofortress được Mỹ sử dụng trong chiến dịch Epic Fury nhờ khả năng tấn công tầm xa và mang tải trọng vũ khí lớn. Máy bay có thể bay hơn 14.000 km, mang trên 30 tấn bom và tên lửa dẫn đường chính xác, cho phép đánh trúng mục tiêu từ ngoài khu vực chiến sự. Nhờ khả năng hoạt động lâu trên không và triển khai các đợt không kích quy mô lớn, B-52 đặc biệt phù hợp để phá hủy kho vũ khí, cơ sở tên lửa và hạ tầng quân sự. Việc triển khai loại máy bay này cũng mang ý nghĩa răn đe chiến lược mạnh.

Apnews.com, Army recognition
Link bài gốc Copy link
https://apnews.com/article/iran-iraq-us-trump-march-15-2026-9bbed3c906146844be08fdfd02595754
#Mỹ #Iran #B-52 Stratofortress #chiến dịch Epic Fury #eo biển Hormuz #chiến tranh Trung Đông

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump kêu gọi đồng minh điều tàu chiến tới eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng các đồng minh sẽ điều tàu chiến đến bảo vệ eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh lo ngại toàn cầu về giá dầu tăng, Tổng thống Trump hôm 14/3 cho biết ông hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ điều động tàu chiến đến để giữ cho eo biển Hormuz “mở cửa và an toàn”.

ap25336744985320.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Chiến sự Trung Đông ngày 13/3: Thêm mặt trận, thêm căng thẳng

Lãnh đạo Iran cam kết không ngừng trả đũa, trong khi các cuộc tấn công mạng và quân sự diễn ra quy mô. Trong khi đó, Israel đe dọa chiếm đóng lãnh thổ Lebanon.

Trong 24 giờ qua, cuộc xung đột giữa Iran và liên quân Mỹ-Israel đã bước vào giai đoạn mới với những diễn biến hết sức căng thẳng và leo thang trên nhiều mặt trận. Iran đã phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào lực lượng Mỹ, trong khi Mỹ và Israel gia tăng không kích nhằm vào các cơ sở quân sự và kinh tế của Iran. Tình hình nhân đạo cũng trở nên tồi tệ với số người chết và di dời tăng cao.

Lãnh đạo tối cao Iran lần đầu tiên lên tiếng

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch trong vận tải biển toàn cầu

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. 

Eo biển Hormuz là một tuyến đường thủy uốn khúc, rộng khoảng 33 km ở điểm hẹp nhất, nối liền Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman.

Tuyến đường thủy trọng yếu

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới