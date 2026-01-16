Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 5 quan chức Iran với cáo buộc liên quan đến các biện pháp trấn giữ an ninh đối với người biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

RT đưa tin ngày 15/1, động thái này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang "hạ nhiệt" lời đe dọa hành động quân sự đối với Iran.

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, một số chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các cơ quan thực thi pháp luật.

Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt thêm 18 cá nhân và thực thể bị cáo buộc giúp Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ trừng phạt nhà tù Fardis của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Iran rơi vào bất ổn từ cuối tháng 12/2025 khi các cuộc biểu tình bùng phát vì tình trạng lạm phát kéo dài và sự sụt giảm mạnh giá trị của đồng Rial.

Tehran khẳng định rằng những gì bắt đầu như một cuộc biểu tình chính đáng về những bất bình kinh tế đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc nổi dậy trá hình, với việc các điệp viên nước ngoài trang bị vũ khí cho những kẻ bạo loạn và chỉ đạo họ bắn vào lực lượng an ninh (Iran) nhằm kích động một cuộc đàn áp mạnh tay và dẫn tới sự can thiệp của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai cân nhắc hành động quân sự chống lại Iran trong những ngày gần đây. Ông Trump nói với đài CBS News hôm 13/1 rằng ông sẽ có hành động "rất mạnh mẽ" nếu Tehran làm hại người biểu tình. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng ngày 14/1 nói rằng "việc giết người ở Iran đã dừng lại" và "họ sẽ không có các vụ hành quyết".

Các đồng minh Ả Rập của Mỹ trong khu vực đã cảnh báo ông Trump không nên tấn công Iran. Theo tờ Wall Street Journal, Ả Rập Xê Út, Oman và Qatar đều đã nói với Tổng thống Mỹ rằng bất kỳ sự bất ổn nào cũng có thể gây chấn động thị trường dầu mỏ, trong khi sự sụp đổ của Chính phủ Iran có thể chuyển giao quyền lực cho lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) theo đường lối cứng rắn hơn.