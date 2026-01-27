Hà Nội

Thế giới

Thương vong mới nhất trong cuộc biểu tình ở Iran

Theo số liệu của Human Rights Activists News Agency, hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran thời gian qua.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Human Rights Activists News Agency có trụ sở tại Mỹ ngày 27/1 cho biết, ít nhất 6.126 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran thời gian qua. Trong số đó có ít nhất 5.777 người biểu tình, 214 thành viên của lực lượng liên kết với Chính phủ, 86 trẻ em và 49 dân thường không tham gia biểu tình.

"Ngoài ra, 41.800 đã bị bắt giữ", báo cáo của Human Rights Activists News Agency cho biết thêm.

ap25363522315836.jpg
Cuộc biểu tình ở trung tâm Tehran, Iran, ngày 29/12/2025. Ảnh: Fars/AP.

Trước đó, Chính phủ Iran công bố số thương vong thấp hơn nhiều, với 3.117 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Trong đó, 2.427 là dân thường và thành viên lực lượng an ninh, còn lại là các đối tượng bị coi là "khủng bố".

Cuộc biểu tình ở Iran bắt đầu vào ngày 28/12/2025 và nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Chính quyền Iran cáo buộc các thế lực nước ngoài đứng sau kích động các cuộc biểu tình hỗn loạn trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa hành động quân sự đối với Iran nếu Tehran tiếp tục "làm hại" người biểu tình. Một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đã đến Trung Đông làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào Iran. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình ở Iran có dấu hiệu lắng xuống trong những ngày gần đây.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT

