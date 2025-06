Mưa to, lũ thượng lưu sông Cầu tại Thái Nguyên trên mức báo động 3

Đối tượng Ngô Văn Cà Trương (trú tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) bắt taxi đi từ bến xe Ninh Thuận đến xã Phước Chinh (huyện Bác Ái). Trên đường đi, Trương bất ngờ xé áo nữ tài xế taxi để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 21/6, một tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ thành công Ngô Văn Cà Trương (35 tuổi, trú tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang nằm trong chuyên án do Công an tỉnh Ninh Thuận xác lập.