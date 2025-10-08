Hà Nội

Xã hội

Sáng 8/10 mưa giảm, Hà Nội vẫn còn nhiều điểm úng ngập

Tính đến đến 6h30 sáng 8/10, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều điểm bị ngập úng, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện.

Gia Đạt

Theo báo cáo của Công ty trách nhiệm nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội), tổng lượng mưa đo được từ 7h ngày 6/10 đến 6h30 ngày 8/10 phổ biến từ 200-300mm, cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 562,7mm; Vĩnh Thanh 423,3mm; Hai Bà Trưng 381,1mm; Đại Mỗ 352,7mm; Từ Liêm 314,5mm...

img-2840.jpg
Đoạn đường từ cầu Nhật Tân tới đường Nguyễn Hoàng Tôn vẫn còn ngập sâu. Ảnh Hà Nội Mới

Cũng theo báo cáo, do ảnh hưởng của mưa, tại thời điểm 6h30 ngày 8/10, trên địa bàn quản lý của công ty còn úng ngập tại một số vị trí: Khu đô thị Resco, Ngã 3 Mỹ Đình-Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (Quảng trường sân vận động Mỹ Đình), Dương Đình Nghệ-Nam Trung Yên (sau Keangnam),Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá-Phúc Hoa), Phan Văn Trường, Trần Bình, Đại lộ Thăng Long, Cầu Bươu-Yên Xá, Triều Khúc, Tố Hữu (Lương Thế Vinh-Trung Văn), Đường Quyết Thắng...

Để bảo đảm an toàn, Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập. Cũng do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ sáng ngày 7/10 trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa diện rộng, cường độ lớn, mực nước trên các sông, hồ điều hòa dâng cao. Đến thời điểm 6h30 hôm nay, sông Tô Lịch (tại Hoàng Quốc Việt) ở mức 4,69m; sông Lừ là 4,18m; cao nhất là sông Nhuệ (tại Cống Hà Đông) 5,79m. Mực nước hồ Hoàn Kiếm ở mức cao 7,93m; hồ Trúc Bạch là 6,65m; Hồ Tây là 6,26m...

Công ty Thoát nước Hà Nội đã vận hành tối đa công suất các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 bơm), Trạm bơm Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1 và 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước. Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn. Ngoài ra vào 6 giờ 30 phút sáng nay, đập Thanh Liệt mở để hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, ngày 8/10 trên địa bàn thành phố Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm mưa giảm, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.

Nguồn: ĐTHĐT.
