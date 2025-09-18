Hà Nội

Xã hội

Mua dàn pháo trên mạng về nổ, thanh niên 23 tuổi nhận kết đắng

Ngày 18/9, thông tin từ Công an xã Tam Tiến (tỉnh Bắc Ninh), đơn vị vừa phát hiện và xử lý một nam thanh niên mua bán trái phép pháo nổ.

Mạnh Hưng

Cụ thể, lúc 21h ngày 14/9/2025, trong quá trình tuần tra kiểm đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường tỉnh lộ DT294B (hướng từ Quỳnh Lâu đi ngã tư Bãi Lát), tổ công tác Công an xã Tam Tiến phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, người này đang mang theo 68 khối trụ màu đỏ, hàn kín 2 đầu, kích thước (3,7 x 1,7) cm, được nối với nhau bằng dây nhựa màu trắng, tổng chiều dài 1,1m, khối lượng 1,4kg.

cats.jpg
Hình ảnh đối tượng và tang vật.

Nam thanh niên được làm rõ tên N.M.H, sinh năm 2002, trú tại thôn Bãi Lát, xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng khai nhận đã đặt mua toàn bộ số pháo nổ kể trên trên mạng xã hội facebook mang về để sử dụng.

Công an xã Tam Tiến đã lập biên bản, niêm phong tang vật, đưa đối tượng cùng toàn bộ pháo nổ về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xã Tam Tiến khuyến cáo, việc tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 11 nghị định số 144/2021/NĐCP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe con người.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Gia tăng tình trạng buôn bán chế tạo pháo nổ. (Nguồn: VTV).

