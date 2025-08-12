Phát hiện 7,6 tấn đường không hóa đơn, chứng từ tại phường An Nhơn Đông

Số đường không hóa đơn, chứng từ là của bà Nguyễn Thị Th. đang kinh doanh tại địa chỉ khu phố Thanh Liêm, phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn và phát hiện 7,6 tấn đường không hóa đơn, chứng từ.

Kiểm tra xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa. Ảnh ĐVCC

Vào thời điểm trên, tổ công tác đã kiểm tra hoạt động kinh doanh của bà Nguyễn Thị Th. (SN 1971, ở khu phố Thanh Liêm, phường An Nhơn Đông). Qua kiểm tra, đã phát hiện bà Nguyễn Thị Th. kinh doanh 152 bao đường, Số đường nói trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ kèm theo hàng hóa. Tổng trọng lượng 7,6 tấn, trị giá 98,8 triệu đồng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, giao Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

