Một số vitamin thiếu hụt có thể gây hại tim

Bổ sung vitamin D, B12, K và Omega-3 qua chế độ ăn uống cân đối để bảo vệ tim khỏi các nguy cơ nguy hiểm như xơ vữa, huyết áp cao và đột quỵ.

Một trái tim khỏe mạnh không chỉ được bảo vệ bằng việc kiểm soát mỡ máu hay huyết áp, mà còn nhờ duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, đầy đủ vitamin và khoáng chất thiết yếu. Thiếu hụt một số loại vitamin có thể tác động gián tiếp đến tim mạch, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, xơ vữa động mạch hoặc suy tim.

Các dưỡng chất như vitamin D, nhóm vitamin B, vitamin K và axit béo Omega-3 lại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch, giúp giảm viêm, ổn định huyết áp và ngăn ngừa tổn thương mạch máu. Việc bổ sung đầy đủ những chất này thông qua chế độ ăn uống hợp lý có thể giúp trái tim khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Vitamin D

Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ vitamin D thấp có thể dẫn đến huyết áp cao và các vấn đề về tim.

Nhiều chuyên gia y tế cũng cho rằng, thiếu hụt vitamin D có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe tim mạch. Khi cơ thể không có đủ vitamin D, việc điều hòa huyết áp bị ảnh hưởng, các mạch máu dễ viêm sưng và co hẹp, khiến tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu đi khắp cơ thể.

Lâu dần, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, tăng cholesterol "xấu" (LDL) và dẫn đến những rối loạn nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Vì vậy, việc duy trì mức vitamin D ổn định là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ trái tim khỏe mạnh.

Nguồn vitamin D tốt nhất là ánh sáng mặt trời. Các nguồn khác như cá béo (cá hồi, cá ngừ…), các sản phẩm từ sữa tăng cường vitamin D và các chất bổ sung có thể giúp duy trì mức vitamin D đầy đủ cho cơ thể.

Ảnh minh hoạ/Internet

Vitamin B12

Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hồng cầu và duy trì hoạt động của hệ thần kinh. Khi cơ thể thiếu hụt vitamin B12, nồng độ axit amin homocysteine trong máu tăng cao – một yếu tố được xem là "dấu hiệu cảnh báo sớm" của bệnh tim mạch.

Mức homocysteine cao có thể làm tổn thương lớp nội mạc động mạch, thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa và cục máu đông, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Ngoài ra, thiếu vitamin B12 còn có thể gây thiếu máu megaloblastic, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu, dẫn đến suy tim nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Vitamin B12 còn rất quan trọng đối với chức năng thần kinh, sản xuất tế bào hồng cầu và tổng hợp DNA. Sự thiếu hụt có thể không được phát hiện trong một thời gian dài, nhưng lại có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như tổn thương thần kinh và mất trí nhớ, tình trạng mệt mỏi và chóng mặt dai dẳng, nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và lo âu cao hơn. Nếu không được điều trị trong nhiều năm, tổn thương thần kinh có thể trở nên không thể phục hồi, ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Các nguồn cung cấp vitamin B12 tự nhiên bao gồm trứng, các sản phẩm từ sữa, cá và thịt. Đối với những người theo chế độ ăn dựa trên thực vật, có thể cần dùng các chất bổ sung hoặc thực phẩm tăng cường.

Ảnh minh hoạ/Internet

Vitamin K

Vitamin K có nhiệm vụ hoạt hóa các protein có vai trò trong hoạt động đông máu, chuyển hóa canxi và điều hòa hoạt động của hệ tim mạch.

Một trong những chức năng quan trọng nhất của vitamin K là điều hòa sự lắng đọng của ion canxi. Nói cách khác, nó thúc đẩy sự khoáng hóa của xương và ngăn ngừa quá trình canxi hóa ở thành mạch máu và thận. làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Thiếu vitamin K có thể làm tăng các biến cố tim mạch.

Vitamin K2 chủ yếu được tìm thấy trong một số loại thịt và các loại thực phẩm lên men, đây là những thức ăn không được lựa chọn để sử dụng thường xuyên. Nguồn thức ăn từ động vật giàu vitamin K2 bao gồm các sản phẩm từ sữa có thành phần chất béo cao từ bò, lòng đỏ trứng, gan động vật.

Axit béo omega-3

Dầu cá là một loại dầu chiết xuất từ cá, thường được sử dụng như một nguồn axit béo omega-3. Các loại axit béo omega-3 chủ yếu trong dầu cá bao gồm axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA). Cả hai axit béo này được coi là quan trọng cho sức khỏe con người và đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Omega 3 còn tác động đến sự co cơ tim, góp phần duy trì nhịp tim thấp hơn khi hoạt động tăng lên. Omega-3 còn giúp điều hòa huyết áp, giảm mỡ máu và ngăn ngừa cục máu đông. Khi thiếu hụt, cơ thể sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch và rối loạn nhịp tim.

Việc ăn uống đa dạng, bổ sung thực phẩm giàu dưỡng chất và duy trì lối sống lành mạnh chính là "chìa khóa vàng" giúp bạn bảo vệ trái tim mỗi ngày.

Khi cơ thể thiếu hụt một số vitamin quá trình chuyển hóa và tuần hoàn máu có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, thậm chí gây đau tim. Hiểu rõ mối liên hệ giữa từng loại vitamin với sức khỏe tim mạch sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm này.

Lạm dụng bất kỳ loại vitamin nào đều có thể rủi ro với sức khoẻ. Việc việc bổ sung các vitamin D,K, B12 hay dầu cá... có lợi cho sức khỏe tim mạch chỉ đúng phần nào nếu chúng ta bổ sung phù hợp theo nhu cầu của bản thân, nền tảng sức khỏe cũng như khuyến nghị của bác sĩ.