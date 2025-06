Một ngày, Hiếu An Phát trúng liền 2 gói thầu tại TP Ngã Bảy

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 23/6/2025, tại Quyết định (QĐ) số KQ2500247978_2506231525, ông Nguyễn Duy Anh, giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Ngã Bảy, đã phê duyệt cho Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hiếu An Phát (Công ty Hiếu An Phát) trúng gói thầu ‘thi công xây dựng công trình’ thuộc dự án Bờ kè trạm y tế xã Đại Thành, với giá trúng thầu 2,112 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 25/5/2025, UBND thành phố Ngã Bảy phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Bờ kè trạm y tế xã Đại Thành tại QĐ số 1438/QĐ-UBND; gói thầu ‘thi công xây dựng công trình’ là một trong 3 gói thầu liên kết có giá dự toán cao nhất 2,133 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách thành phố (thu vượt tiền sử dụng đất năm 2024) do Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Ngã Bảy làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long làm bên mời thầu.

Ngày 3/6/2025, gói thầu trên được phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) tại quyết định (QĐ) số E2500247978_2506030910; đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày; LCNT theo hình thức chào hàng cạnh tranh; phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; loại hợp đồng trọn gói.

Gói thầu thi công xây dựng công trình hoàn thành đóng/mở thầu ngày 10/6/2025, có 2 nhà thầu tham dự gồm:

Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu dự thầu với giá sau giảm 10% là 1,919 tỷ đồng;

Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hiếu An Phát dự thầu sau giảm 0% với giá 2,112 tỷ đồng.

Một phần QĐ số KQ2500247978_2506231525 - nguồn MSC.

Sau thời gian thẩm định kết quả đấu thầu, ngày 23/6/2025, ông Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Ngã Bảy, đã phê duyệt (QĐ số KQ2500247978_2506231525) cho Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hiếu An Phát trúng gói thầu ‘thi công xây dựng công trình’ thuộc dự án Bờ kè trạm y tế xã Đại Thành, giá trúng thầu là 2,112 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu là 150 ngày.

Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu không trúng thầu do nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Cũng trong ngày 23/6/2025, ông Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Ngã Bảy, đã phê duyệt cho Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hiếu An Phát trúng 1 gói thầu khác ‘thi công xây dựng’ thuộc dự án tuyến kênh Mười Sơ (bờ phải) ấp Sơn Phú 2A do Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Ngã Bảy làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long làm bên mời thầu.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số KQ2500268186_2506231501, Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hiếu An Phát với vai trò độc lập trúng gói thầu ‘thi công xây dựng’ với giá trúng thầu là 1,549 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Quang Minh trượt thầu do không phải nhà thầu xếp thứ nhất

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cùng số liệu thống kê chưa đầy đủ mà phóng viên có được từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Hiếu An Phát (Công ty Hiếu An Phát) bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2022; trụ sở chính tại số 225, khu vượt lũ Cái Côn, xã Đại Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; do Nguyễn Trung Hiếu làm người đại diện theo pháp luật.

Công ty Hiếu An Phát được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào tháng 5/2023; đến thời điểm hiện tại (29/6/2025), đã tham gia khoảng 16 gói thầu, trúng khoảng 12 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 53 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh); trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng hơn 6 tỷ đồng.

Công ty Hiếu An Phát khá thành công trong việc tham gia đấu thầu trên “sân nhà” tỉnh Hậu Giang khi trúng thầu 11/15 gói, tương đương 73,33% số gói thầu mà Công ty Hiếu An Phát tham gia tại địa phương này.

Đặc biệt, tại cùng chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Ngã Bảy, Công ty Hiếu An Phát trúng nhiều gói thầu khác có giá trị tiền tỷ, đơn cử:

Công ty Hiếu An Phát trúng gói thi công xây dựng thuộc dự án Bờ kè chống sạt lở kênh Ba Ngàn, xã Đại Thành do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Ngã Bảy làm chủ đầu tư, theo QĐ số 2739/QĐ-UBND, ngày 19/12/2024 của UBND thành phố Ngã Bảy; Cty Hiếu An Phát trúng thầu với vai trò liên danh cùng Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu, trúng thầu với giá 3,927 tỷ đồng.

Công ty Hiếu An Phát trúng gói thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu, sửa chữa Lộ Bưng Thầy Tầng bờ trái ấp Đông An 2, xã Tân Thành cũng do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Ngã Bảy làm chủ đầu tư, theo QĐ số 2755/QĐ-UBND, ngày 24/12/2024 của UBND thành phố Ngã Bảy; Cty Hiếu An Phát trúng thầu với vai trò liên danh cùng Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu, trúng thầu với giá 3,375 tỷ đồng.

Ấn tượng nhất là trúng gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án cải tạo nâng công suất nhà máy nước Ngã Sáu từ 1.400 m³/ngày.đêm lên 4.400 m³/ngày.đêm, gói thầu do Công ty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang làm chủ đầu tư. Tại QĐ số 69/QĐ-CTN-CTĐT, ngày 28/11/2023, Cty Hiếu An Phát với vai trò liên danh cùng Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Toàn Thắng đã trúng thầu với giá 17,180 tỷ đồng…