Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vài trăm nghìn đồng một cành đào chơi Tết sớm

Kinh doanh

Vài trăm nghìn đồng một cành đào chơi Tết sớm

Những cành đào từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng đang được người dân Thủ đô lựa chọn về chơi Tết sớm. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng sắc xuân đã bắt đầu ngập tràn phố phường Hà Nội. Ảnh: Báo Công Thương
Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng sắc xuân đã bắt đầu ngập tràn phố phường Hà Nội. Ảnh: Báo Công Thương
Quanh khu vực chợ hoa Quảng An (Tây Hồ), dọc tuyến đường Lạc Long Quân hay chợ hoa Hàng Lược, không khó để bắt gặp những xe chở đầy hoa đào đang khoe sắc. Ảnh: VTV
Quanh khu vực chợ hoa Quảng An (Tây Hồ), dọc tuyến đường Lạc Long Quân hay chợ hoa Hàng Lược, không khó để bắt gặp những xe chở đầy hoa đào đang khoe sắc. Ảnh: VTV
Những cành đào Nhật Tân nở sớm, từ đào phai đến đào bích, đào bạch, mỗi loại đều mang một vẻ đẹp riêng. Ảnh: Báo tin tức
Những cành đào Nhật Tân nở sớm, từ đào phai đến đào bích, đào bạch, mỗi loại đều mang một vẻ đẹp riêng. Ảnh: Báo tin tức
Cành đào với nhiều kiểu dáng khác nhau như xòe tròn đều, có những cành vươn dài tự nhiên đầy phóng khoáng. Ảnh: Báo tin tức
Cành đào với nhiều kiểu dáng khác nhau như xòe tròn đều, có những cành vươn dài tự nhiên đầy phóng khoáng. Ảnh: Báo tin tức
Cành đào cỡ nhỏ giá dao động từ 80.000 - 150.000 đồng/cành, được nhiều khách hàng lựa chọn vì phù hợp với không gian gia đình. Ảnh: VTV
Cành đào cỡ nhỏ giá dao động từ 80.000 - 150.000 đồng/cành, được nhiều khách hàng lựa chọn vì phù hợp với không gian gia đình. Ảnh: VTV
Các loại đào rừng Tây Bắc chủ yếu là cành lớn, cắm sẵn bình, giá dao động từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/cành, tùy dáng thế và mật độ nụ. Ảnh: Báo Công Thương
Các loại đào rừng Tây Bắc chủ yếu là cành lớn, cắm sẵn bình, giá dao động từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/cành, tùy dáng thế và mật độ nụ. Ảnh: Báo Công Thương
Nhiều người dân Hà Nội tranh thủ chọn những cành đào ưng ý nhất dù chưa đến Tết. Ảnh: VTV
Nhiều người dân Hà Nội tranh thủ chọn những cành đào ưng ý nhất dù chưa đến Tết. Ảnh: VTV
Theo các tiểu thương, lượng khách chơi đào Tết sớm năm nay khá ổn định. Ảnh: VTV
Theo các tiểu thương, lượng khách chơi đào Tết sớm năm nay khá ổn định. Ảnh: VTV
Đào rừng cánh mỏng, hồng nhạt khoe sắc trên phố. Ảnh: Báo Công Thương
Đào rừng cánh mỏng, hồng nhạt khoe sắc trên phố. Ảnh: Báo Công Thương
Cành đào rừng xếp ngay ngắn "ngóng" khách đến mua. Ảnh: Báo Công Thương
Cành đào rừng xếp ngay ngắn "ngóng" khách đến mua. Ảnh: Báo Công Thương
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Chợ hoa và khu vực bán đào Tết #Giá đào sớm và các loại đào phổ biến #Sắc xuân sớm tại Hà Nội #Các kiểu dáng và loại đào Nhật Tân #Đào rừng Tây Bắc và giá trị #Thị trường đào Tết sớm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT