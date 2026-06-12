Một công ty robot 'vô danh' vừa gọi vốn tỷ USD từ các 'ông lớn' công nghệ

Một công ty robot hình người của Đức vừa tăng tốc trong cuộc đua AI toàn cầu khi nhận được sự hậu thuẫn từ hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành công nghệ.

Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang bước sang một giai đoạn mới, khi các nhà đầu tư không còn chỉ tập trung vào phần mềm và các mô hình AI trên màn hình máy tính.

Thay vào đó, dòng tiền khổng lồ đang đổ vào lĩnh vực robot hình người, nơi AI được đưa ra thế giới thực để có thể di chuyển, tương tác và làm việc cùng con người.

Robot hình người Neura Robotics. Ảnh: Neura Robotics

Mới đây, công ty robot hình người Neura Robotics của Đức đã công bố vòng gọi vốn Series C trị giá lên tới 1,4 tỷ USD, nhận được sự hậu thuẫn từ hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành công nghệ và công nghiệp toàn cầu.

Danh sách nhà đầu tư bao gồm Tether, Qualcomm, Amazon và Nvidia, bên cạnh các tập đoàn công nghiệp châu Âu như Bosch, Schaeffler cùng Ngân hàng Đầu tư châu Âu (European Investment Bank).

Khoản đầu tư này đánh dấu một trong những thương vụ huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực robot hình người tại châu Âu, đồng thời cho thấy niềm tin ngày càng lớn của giới đầu tư vào tương lai của AI vật lý, thế hệ công nghệ được xem là bước tiến tiếp theo sau các chatbot và trợ lý AI hiện nay.

Theo một nguồn tin am hiểu thương vụ, Neura Robotics hiện được định giá khoảng 7 tỷ USD sau vòng gọi vốn mới nhất. Nguồn tin yêu cầu giấu tên vì không được phép công khai thông tin này. Về phía công ty, Neura Robotics từ chối bình luận về mức định giá.

David Reger, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Neura Robotics, cho rằng tương lai của AI sẽ vượt ra khỏi những màn hình điện thoại, máy tính hay các ứng dụng trực tuyến quen thuộc.

“AI trong tương lai sẽ không chỉ tồn tại trên màn hình”, Reger nhấn mạnh trong một tuyên bố. “Nó sẽ di chuyển, tương tác, học hỏi và làm việc cùng chúng ta trong thế giới thực”.

Tuy nhiên, toàn bộ khoản tài trợ 1,4 tỷ USD sẽ chỉ được giải ngân đầy đủ nếu Neura Robotics hoàn thành các cột mốc phát triển công nghệ và kinh doanh đã cam kết với các nhà đầu tư.

Robot hình người trở thành “điểm nóng” đầu tư mới

Sự bùng nổ của các mô hình AI tạo sinh trong vài năm qua đã mở ra một cuộc đua mới giữa các công ty công nghệ. Nếu trước đây trọng tâm là xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn và nền tảng phần mềm thông minh, thì hiện nay sự chú ý đang chuyển sang việc đưa AI vào các hệ thống vật lý có khả năng tương tác trực tiếp với môi trường xung quanh.

Điều này khiến các công ty robot trở thành tâm điểm của giới đầu tư toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Dealroom, các doanh nghiệp robot trên toàn thế giới đã huy động được tổng cộng 55,8 tỷ USD chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay.

Đây là mức cao kỷ lục và gần gấp đôi so với con số cao nhất từng ghi nhận trong năm trước.

Neura Robotics hiện được định giá khoảng 7 tỷ USD sau vòng gọi vốn mới nhất. Ảnh: Neura Robotics

Phần lớn nguồn vốn này đang chảy vào các công ty tại Mỹ và Trung Quốc – hai quốc gia dẫn đầu về phát triển AI và robot.

Tuy nhiên, châu Âu cũng đang dần nổi lên như một trung tâm mới trong lĩnh vực này.

Bên cạnh Neura Robotics, nhiều công ty robot đầy tham vọng khác của châu Âu cũng đang nhận được sự chú ý từ giới đầu tư.

Có thể kể đến Agile Robots tại Đức, được hậu thuẫn bởi tập đoàn đầu tư SoftBank, hay startup Humanoid có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Những công ty này đang đặt mục tiêu xây dựng thế hệ robot có thể làm việc trong nhà máy, kho vận, bệnh viện và thậm chí hỗ trợ các công việc hằng ngày của con người.

Trong nhiều năm, giới công nghệ thường mặc định rằng những công ty AI có ảnh hưởng toàn cầu chỉ có thể xuất hiện tại Thung lũng Silicon của Mỹ. Tuy nhiên, David Reger tin rằng nhận định đó đang dần thay đổi.

Ông cho biết nhiều người từng cho rằng các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng AI có tầm ảnh hưởng quốc tế chỉ có thể được sinh ra tại Silicon Valley.

Nhưng theo ông, thế hệ lãnh đạo AI tiếp theo có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trên thế giới, miễn là nơi đó sở hữu tầm nhìn đủ lớn, nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao và khả năng triển khai nhanh chóng.

Quan điểm này phản ánh tham vọng ngày càng lớn của châu Âu trong việc xây dựng các doanh nghiệp công nghệ có khả năng cạnh tranh trực tiếp với những tập đoàn hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc.

Với vòng gọi vốn mới, Neura Robotics không chỉ có thêm nguồn lực để phát triển công nghệ robot hình người mà còn khẳng định vị thế của mình trên bản đồ AI toàn cầu.