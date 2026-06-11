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Kinh doanh - Địa ốc

Hàng quán Hà Nội tự "tạo" vỉa hè trong nhà để giữ chân khách

Sau các đợt siết chặt trật tự đô thị, nhiều quán cà phê Hà Nội chọn cách lùi mặt tiền, tự tạo không gian mở để vừa tuân thủ luật vừa giữ thói quen của khách.

Bảo Châu

Khi vỉa hè không còn là không gian có thể khai thác kinh doanh tự do, mô hình "vỉa hè tự tạo" đang trở thành xu hướng sống còn của các thương hiệu cà phê tại Hà Nội. Việc chấp nhận thu hẹp diện tích phòng kính để nhường chỗ cho những góc hiên, bậc thềm mở toang đang là giải pháp kỹ thuật hiệu quả giúp các cửa hàng vừa tuân thủ pháp luật, vừa giữ chân nhóm khách hàng chuộng không gian thoáng đãng.

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Mô hình "vỉa hè tự tạo" đang trở thành xu hướng mới của các quán cà phê Hà Nội. (Ảnh: Bảo Châu)

Sau các đợt tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự đô thị, diện mạo nhiều tuyến phố trung tâm tại Hà Nội đã trở nên thông thoáng hơn. Việc thành phố định hướng quản lý vỉa hè theo hướng đồng bộ, minh bạch, ưu tiên không gian cho người đi bộ đã trực tiếp thay đổi thói quen kinh doanh của nhiều hàng quán. Đối với các quán cà phê hay hàng ăn vốn đã quen với việc sử dụng một phần không gian công cộng này làm nơi để xe hay bố trí thêm vài bộ bàn ghế, đây là lúc họ bắt buộc phải tính lại phương án vận hành.

Thay vì thụ động chờ đợi hay tìm cách đối phó, nhiều chủ quán tại Hà Nội đã chủ động tìm hướng đi mới để thích ứng với quy định. Nhận thức được vỉa hè không còn là không gian có thể khai thác tự do như trước, họ chọn cách tự điều chỉnh bằng các giải pháp thiết kế bên trong mặt bằng của mình. Những khoảng lùi mặt tiền gọn gàng hay các hệ thống cửa mở toang được hình thành, giúp tạo ra một không gian thông thoáng mô phỏng vỉa hè ngay trên diện tích thuê hợp pháp, vừa tuân thủ pháp luật vừa giữ chân được khách hàng.

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Một quán cà phê tại Cầu Giấy quyết định xây lùi mặt tiền vào trong để tạo ra một khoảng hiên mở. (Ảnh: Nguyễn Tiến Đạt)
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Các quán cà phê với thiết kế lùi vào trong. (Ảnh: Bảo Châu)
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(Ảnh: Bảo Châu)

Về phía người tiêu dùng, dù ban đầu có chút bỡ ngỡ khi những góc ngồi quen thuộc bị xóa bỏ, nhiều người có thói quen uống cà phê không gian mở tại Hà Nội vẫn hoàn toàn ủng hộ việc trả lại lối đi cho người đi bộ. Họ cho rằng, giải pháp tự tạo khoảng thoáng bên trong của các quán hiện nay đã giúp thực khách vừa thỏa mãn được sở thích ngắm phố, vừa giải tỏa được tâm lý ái ngại vì chiếm dụng không gian chung.

"Trước đây ngồi vỉa hè đúng là thoáng thật, nhưng thú thực nhiều lúc thấy người đi bộ tràn xuống lòng đường, mình ngồi uống ly cà phê cũng không thoải mái. Giờ nhiều quán họ sửa lại, đẩy không gian lùi sâu vào trong một chút nhưng vẫn mở toang cửa nhìn ra phố. Ngồi thế này vừa an tâm, không lo bàn ghế bị dẹp bất ngờ, mà vẫn tận hưởng được không khí thoáng đãng của đường phố Hà Nội", bạn Bảo Ngọc (Hà Nội) chia sẻ.

Nhu cầu thưởng thức cà phê gắn liền với không gian thoáng đãng, nhìn ra đường phố vẫn rất lớn. Khi vỉa hè truyền thống bị dẹp bỏ, thực khách có xu hướng dịch chuyển sang những địa điểm có thiết kế thông minh, giả lập được cảm giác ngồi ngoài trời nhưng an toàn và hợp pháp. Những thực tế này cho thấy, việc siết chặt quản lý lòng đường không triệt tiêu nhu cầu của thị trường, mà đang thúc đẩy một cuộc sàng lọc tự nhiên, buộc ngành dịch vụ ăn uống (F&B) tại Hà Nội phải chuyên nghiệp hóa và tìm kiếm những không gian bền vững hơn.

Mời quý độc giả xem video: Hà Nội giữ vỉa hè thế nào để người dân vẫn có kế sinh nhai?/ Nguồn: VTV24
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