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Sống Khỏe

Móc câu xuyên thủng mắt bé trai 13 tuổi, nguy cơ mất thị lực

Một tai nạn khi đi câu khiến bé trai 13 tuổi bị lưỡi câu xuyên thủng giác mạc, tổn thương nhiều cấu trúc của nhãn cầu.

Thúy Nga

Lưỡi câu xuyên thủng giác mạc

Trưa 24/8/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhi Tr.B.N.L, 13 tuổi, học sinh lớp 8, trú tại xã Phú Sơn, Ninh Bình, trong tình trạng chấn thương mắt phải rất nặng. Đáng chú ý, lưỡi câu vẫn còn găm trong mắt.

Theo gia đình, sáng cùng ngày, cháu L. cùng một người bạn đi câu cá. Do đứng gần nhau, khi người bạn giật cần câu, lưỡi câu văng sang và ghim sâu vào mắt phải của cháu.

TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng nhiều cấu trúc của mắt. Cụ thể, trẻ bị rách da mi dưới; móc câu xuyên qua vết rách da mi, tiếp tục xuyên thủng giác mạc. Tiền phòng bị xẹp, thể thủy tinh bị đục và vỡ. Do tổn thương nặng, toàn bộ phần bán phần sau của nhãn cầu hiện chưa thể quan sát.

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Lưỡi câu cắm sâu vào mắt bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khẩn trương phẫu thuật lấy lưỡi câu ra khỏi mắt, khâu phục hồi mi và giác mạc, đồng thời tiêm thuốc nội nhãn.

Sau phẫu thuật, thị lực mắt phải của bệnh nhi hiện đếm ngón tay ở khoảng cách 0,4 m. Trẻ đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Theo các bác sĩ, đây là chấn thương mắt đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ để lại di chứng lâu dài đối với thị lực.

Thước, bút cũng có thể gây chấn thương mắt nặng

Không chỉ tai nạn do lưỡi câu, những vật dụng quen thuộc trong học tập và vui chơi cũng có thể trở thành tác nhân gây tổn thương mắt nghiêm trọng.

Tại Khoa Chấn thương Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh nhi N.T.H.A, 12 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội, vừa được điều trị chấn thương mắt phải sau khi chơi cùng bạn.

Trong lúc vui chơi, bệnh nhi bị bạn ném thước kẻ và chiếc thước trúng trực tiếp vào mắt. Khi nhập viện, mắt phải của trẻ phù nề, rách giác mạc vùng trung tâm, vỡ và đục thể thủy tinh. Thị lực chỉ còn nhận biết bóng bàn tay ở khoảng cách 0,1 m.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương cảnh báo, thước kẻ, bút, compa và nhiều vật dụng khác nếu bị cầm, ném hoặc sử dụng sai cách đều có thể gây chấn thương mắt nặng.

Trong bối cảnh năm học mới đang đến gần, nguy cơ này càng cần được phụ huynh, giáo viên và nhà trường lưu ý. Trẻ cần được hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng đồ dùng học tập, đồng thời hình thành thói quen không đùa nghịch bằng các vật sắc nhọn.

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Bác sĩ thăm khám lại mắt cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khuyến cáo, phòng ngừa chấn thương mắt ở trẻ cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và giáo viên. Khi đi câu hoặc đứng xem câu cá, trẻ cần giữ khoảng cách an toàn với người đang sử dụng cần câu, đặc biệt khi người này chuẩn bị vung hoặc giật cần.

Tại trường học, học sinh cần được nhắc nhở không ném, chĩa hoặc đùa nghịch bằng thước, bút, compa và các vật sắc nhọn. Nhà trường cũng cần chủ động xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn, nhất là trong giờ ra chơi và các hoạt động tập thể.

Làm gì khi dị vật cắm vào mắt?

- Không tự ý kéo hoặc lấy dị vật đang cắm trong mắt.

- Không dụi, ấn hoặc chà xát mắt.

- Giữ trẻ bình tĩnh, hạn chế cử động vùng mắt bị thương.

- Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được xử trí.

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#Chấn thương mắt do vật sắc nhọn #Nguy cơ mất thị lực trẻ em #Cách xử lý khi dị vật cắm vào mắt #Phòng ngừa tai nạn học đường

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