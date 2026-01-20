Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hai trẻ chấn thương mắt nặng vì móc câu ghim vào mắt

Đây là hai ca chấn thương mắt rất nặng và phức tạp do móc câu găm vào mắt, đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài, khả năng phục hồi thị lực hạn chế.

Thúy Nga

Liên tiếp trong hai ngày 13 và 18/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận hai ca chấn thương mắt do móc câu găm vào mắt. Tình trạng thị lực suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ nhãn khoa cảnh báo về tình trạng câu cá không đảm bảo khoảng cách an toàn, đã gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc, có thể gây mù lòa vĩnh viễn.

Tối 13/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhân T.H.A, 15 tuổi (trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng mắt trái bị chấn thương rất nặng, đau nhức, mờ mắt và phù nề nghiêm trọng, móc câu cắm vào mi trên. Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà, cháu H.A đang xem bạn câu nhái và bị bạn câu giật khiến lưỡi câu ghim vào mắt.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương mắt nghiêm trọng với nhiều tổn thương phối hợp: mi mắt phù nề nặng, dị vật móc câu ghim vào mi trên mắt trái, kết mạc cương tụ, giác mạc rách hình vòng cung từ vị trí 12 giờ đến 6 giờ, vết rách lan ra củng mạc, mống mắt phòi kẹt qua mép rách, tiền phòng nông, đục vỡ thể thủy tinh. Thị lực mắt trái chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách 0,2m.

mu-mat-cau-ca-3.png
Lưỡi câu nhái găm vào mắt trái bệnh nhân H.A (Phú Thọ) đã được các bác sĩ xử trí lấy ra - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu gồm: đẩy mống mắt trở lại tiền phòng, khâu giác mạc, khâu củng mạc và kết mạc, tiêm kháng sinh nội nhãn, bơm hơi tái tạo tiền phòng và khâu tạo hình mi trên.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng toàn thân và tinh thần bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên vùng mi mắt trái bệnh nhân H.A vẫn còn phù nề, đồng tử giãn méo, không quan sát được thể thủy tinh, đáy mắt chưa thể soi rõ. Tiên lượng phục hồi thị lực còn nhiều khó khăn và cần theo dõi, điều trị lâu dài.

Ngày 18/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận thêm một trường hợp chấn thương mắt tương tự. Bệnh nhân Nguyễn Trọng N, 12 tuổi ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân N đi qua hồ câu thì bị móc câu bắn vào mắt phải, đau nhức dữ dội và suy giảm thị lực. Thị lực mắt phải sáng tối âm tính, toàn bộ kết mạc cương tụ, phải kết mạc cương tụ toàn bộ, giác mạc phù, móc câu xuyên từ vị trí 6h đến 12h sát rìa, tiền phòng xẹp, đục vỡ thể thủy tinh.

Các bác sĩ cũng đã tiến hành điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân N: khâu giác mạc, tiêm kháng sinh nội nhãn, tiên lượng rất nặng, nguy cơ mù lòa cao.

mua-mat-cau-ca-2.png
Bệnh nhân Nguyễn Trọng N (Hà Tĩnh) bị móc câu găm vào mắt phải khi nhập viện ngày 18/1.

Theo TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương, đây là hai ca chấn thương mắt rất nặng và phức tạp do móc câu găm vào mắt, đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài, khả năng phục hồi thị lực hạn chế.

“Thời gian qua, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt do câu cá, chủ yếu ở lứa tuổi trẻ em và thanh thiếu niên. Các tai nạn này thường xảy ra khi đứng xem câu cá hoặc câu trong không gian hẹp, không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Hầu hết các ca đều có tổn thương nặng, nguy cơ mù lòa cao và rất khó phục hồi hoàn toàn”, TS. Thẩm Trương Khánh Vân cho biết.

“Khi đi câu cá hoặc đứng xem câu, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, tránh đứng phía sau hoặc quá gần người đang vung cần câu. Trẻ em tuyệt đối không nên đứng xem câu cá nếu không có sự giám sát chặt chẽ của người lớn.

Việc chủ quan, bất cẩn trong những hoạt động tưởng chừng đơn giản có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, gây tổn thương vĩnh viễn cho đôi mắt, thậm chí mù lòa suốt đời”, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khuyến cáo.

#Chấn thương mắt do móc câu #Nguy cơ mù lòa vĩnh viễn #Tai nạn trẻ em khi câu cá #Phẫu thuật cấp cứu mắt #Khuyến cáo an toàn câu cá #Tổn thương mắt nặng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bệnh nhân 29 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim qua điện tim trước nội soi

Bệnh nhân 29 tuổi phát hiện nhồi máu cơ tim qua kiểm tra điện tim trước nội soi, nhấn mạnh tầm quan trọng của khám sàng lọc sớm và lối sống lành mạnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ở người trẻ.

Bệnh nhân là N.T.H (29 tuổi) trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, đến viện nội soi dạ dày để kiểm tra sức khỏe. Thực hiện điện tim trước nội soi, bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường. Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Qua thăm khám kết hợp các kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp trước vách, nguy cơ cao dẫn đến rối loạn nhịp tim, sốc tim, ngừng tim gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau ngực dữ dội, người đàn ông 66 tuổi sốc tim nguy kịch trên bàn can thiệp

Chuyên gia Bệnh viện Quảng Ninh đã sử dụng kỹ thuật ECMO và Hybrid ECMO trong 9 ngày để hồi sinh bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch.

Với việc triển khai thành công kỹ thuật Hybrid ECMO (VVA-ECMO) – một trong những kỹ thuật hồi sức phức tạp nhất, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, chống độc – Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân nam 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc, bệnh ba thân động mạch vành phức tạp.

Cuộc chạy đua từ phòng can thiệp đến giường hồi sức

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đái tháo đường có biến chứng tim mạch cần lưu ý khi thời tiết trở lạnh

Giữ ấm, kiểm soát đường huyết, theo dõi tim mạch, ăn uống hợp lý, vận động an toàn là những nguyên tắc vàng cho người đái tháo đường có biến chứng tim mạch.

Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, thời tiết trở lạnh, người mắc đái tháo đường (ĐTĐ) có biến chứng tim mạch cần chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn bình thường, vì lạnh dễ làm tăng huyết áp, co mạch, tăng đường huyết và nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Điện Biên ghi nhận hơn 30 ca sởi

Điện Biên ghi nhận hơn 30 ca sởi

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, từ ngày 1/11/2025 đến 16/1/2026, toàn tỉnh ghi nhận 34 trường hợp mắc và nghi mắc bệnh sởi.