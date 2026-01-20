Hai trẻ chấn thương mắt nặng vì móc câu ghim vào mắt

Liên tiếp trong hai ngày 13 và 18/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận hai ca chấn thương mắt do móc câu găm vào mắt. Tình trạng thị lực suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ nhãn khoa cảnh báo về tình trạng câu cá không đảm bảo khoảng cách an toàn, đã gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc, có thể gây mù lòa vĩnh viễn.

Tối 13/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhân T.H.A, 15 tuổi (trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng mắt trái bị chấn thương rất nặng, đau nhức, mờ mắt và phù nề nghiêm trọng, móc câu cắm vào mi trên. Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà, cháu H.A đang xem bạn câu nhái và bị bạn câu giật khiến lưỡi câu ghim vào mắt.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương mắt nghiêm trọng với nhiều tổn thương phối hợp: mi mắt phù nề nặng, dị vật móc câu ghim vào mi trên mắt trái, kết mạc cương tụ, giác mạc rách hình vòng cung từ vị trí 12 giờ đến 6 giờ, vết rách lan ra củng mạc, mống mắt phòi kẹt qua mép rách, tiền phòng nông, đục vỡ thể thủy tinh. Thị lực mắt trái chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách 0,2m.

Lưỡi câu nhái găm vào mắt trái bệnh nhân H.A (Phú Thọ) đã được các bác sĩ xử trí lấy ra - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu gồm: đẩy mống mắt trở lại tiền phòng, khâu giác mạc, khâu củng mạc và kết mạc, tiêm kháng sinh nội nhãn, bơm hơi tái tạo tiền phòng và khâu tạo hình mi trên.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng toàn thân và tinh thần bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên vùng mi mắt trái bệnh nhân H.A vẫn còn phù nề, đồng tử giãn méo, không quan sát được thể thủy tinh, đáy mắt chưa thể soi rõ. Tiên lượng phục hồi thị lực còn nhiều khó khăn và cần theo dõi, điều trị lâu dài.

Ngày 18/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận thêm một trường hợp chấn thương mắt tương tự. Bệnh nhân Nguyễn Trọng N, 12 tuổi ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân N đi qua hồ câu thì bị móc câu bắn vào mắt phải, đau nhức dữ dội và suy giảm thị lực. Thị lực mắt phải sáng tối âm tính, toàn bộ kết mạc cương tụ, phải kết mạc cương tụ toàn bộ, giác mạc phù, móc câu xuyên từ vị trí 6h đến 12h sát rìa, tiền phòng xẹp, đục vỡ thể thủy tinh.

Các bác sĩ cũng đã tiến hành điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân N: khâu giác mạc, tiêm kháng sinh nội nhãn, tiên lượng rất nặng, nguy cơ mù lòa cao.

Bệnh nhân Nguyễn Trọng N (Hà Tĩnh) bị móc câu găm vào mắt phải khi nhập viện ngày 18/1.

Theo TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương, đây là hai ca chấn thương mắt rất nặng và phức tạp do móc câu găm vào mắt, đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài, khả năng phục hồi thị lực hạn chế.

“Thời gian qua, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt do câu cá, chủ yếu ở lứa tuổi trẻ em và thanh thiếu niên. Các tai nạn này thường xảy ra khi đứng xem câu cá hoặc câu trong không gian hẹp, không đảm bảo khoảng cách an toàn.



Hầu hết các ca đều có tổn thương nặng, nguy cơ mù lòa cao và rất khó phục hồi hoàn toàn”, TS. Thẩm Trương Khánh Vân cho biết.