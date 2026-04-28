Mở mộ cổ, phát hiện báu vật ve sầu bằng vàng giá khủng

Các nhà khảo cổ bất ngờ khi tìm thấy con ve sầu bằng vàng gần như tinh khiết tuyệt đối trong lăng mộ nhà Minh, phản ánh sự xa hoa của chủ nhân ngôi mộ.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Người dân ở núi Võ Phong, huyện Vô Tích tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã khai quật được một lăng mộ thời nhà Minh. Bên trong lăng mộ này chứa hài cốt của một người đàn ông và bốn người phụ nữ. Một khám phá đáng kinh ngạc khác là những đồ tùy táng được chôn trong lăng mộ này.

Khả năng cao, người đàn ông trong lăng mộ là một vị tỷ phú kín đáo, ông ta không chỉ giàu có về vật chất, mà lăng mộ của ông còn chứa đầy những đồ tùy táng quý giá, thể hiện sự xa hoa và địa vị của ông khi còn sống.

anh-chup-man-hinh-2026-04-27-073800.png
Ảnh: @Sohu.

Trong số đó, một con ve sầu bằng vàng đặc biệt thu hút sự chú ý, với độ tinh khiết đáng kinh ngạc lên đến 98%. Con ve sầu bằng vàng đang đậu trên một chiếc lá làm bằng ngọc bích.

Mặc dù ve sầu bằng vàng không phải là vật phẩm hiếm, nhiều người hiện nay thích mua chúng để trang trí hoặc cầu may mắn, nhưng một con ve sầu vàng có độ tinh khiết cao như vậy là hiếm gặp trong lịch sử cổ đại Trung Quốc.

anh-chup-man-hinh-2026-04-27-073810.png
Ảnh: @Sohu.

Theo ước tính thận trọng của các chuyên gia, nếu con ve sầu vàng này được bán đấu giá, nó có thể thu về ít nhất 900 triệu nhân dân tệ, nhưng giá trị của nó vượt xa giá tiền. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là con ve sầu vàng này chỉ là một vật phẩm bình thường trong số rất nhiều đồ tùy táng quý giá trong lăng mộ.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
Bi kịch cô dâu 5 tuổi trong mộ cổ nghìn năm gây ám ảnh

Cô dâu 5 tuổi được khai quật từ một ngôi mộ nghìn năm tuổi, các chuyên gia vội vã đến hiện trường, phát hiện ra một bí mật hoàng gia đau lòng.

Trong những phát hiện khảo cổ lịch sử, một cô dâu được khai quật trong ngôi mộ nghìn năm tuổi ở Trung Quốc, điều kỳ lạ cô chỉ mới 5 tuổi.

anh-chup-man-hinh-2026-04-24-032230.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Thứ kỳ dị trong ngôi mộ thời Chiến Quốc nghìn năm tuổi

Một ngôi mộ thời Chiến Quốc có niên đại 2.000 năm đã được khai quật ở Hàng Châu, mang đến một hiện vật đáng kinh ngạc khiến nhóm khảo cổ học sửng sốt.

Đối với những người sống trong xã hội hiện đại, khi nhắc đến di tích văn hóa, người ta vẫn có thể liên tưởng đến những đạo cụ xa hoa trong bộ phim truyền hình "Nữ hoàng cung đình", nơi những hiện vật và báu vật quý giá tỏa ra vẻ đẹp hiếm có. Đặc biệt là những di vật được khai quật, sự tồn tại của chúng dường như là những sứ giả xuyên thời gian, mang theo hào quang và ngôn ngữ thầm lặng của những thời đại cổ xưa.

Những di vật này không chỉ sở hữu vẻ đẹp thanh tao và trang nhã mà còn tích lũy giá trị vô cùng to lớn qua quá trình tôi luyện của thời gian. Dù đã trải qua hàng ngàn năm gió mưa, sự tác động của thời gian đã ban tặng cho chúng những ý nghĩa văn hóa sâu sắc hơn, thậm chí biến chúng thành biểu tượng của văn hóa và lịch sử.

Xem chi tiết

Bí ẩn 13 con cá muối trong lăng mộ cổ

Một lăng mộ 2.400 năm tuổi được khai quật ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), bên trong chứa 13 con cá muối gây xôn xao.

13 con cá muối dường như còn nguyên vẹn đã được khai quật từ một lăng mộ cổ ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), có niên đại 2.400 năm tuổi.

anh-chup-man-hinh-2026-04-24-024644.png
Ảnh: @Sohu
Xem chi tiết

