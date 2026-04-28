Mở mộ cổ, phát hiện báu vật ve sầu bằng vàng giá khủng

Các nhà khảo cổ bất ngờ khi tìm thấy con ve sầu bằng vàng gần như tinh khiết tuyệt đối trong lăng mộ nhà Minh, phản ánh sự xa hoa của chủ nhân ngôi mộ.

Người dân ở núi Võ Phong, huyện Vô Tích tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã khai quật được một lăng mộ thời nhà Minh. Bên trong lăng mộ này chứa hài cốt của một người đàn ông và bốn người phụ nữ. Một khám phá đáng kinh ngạc khác là những đồ tùy táng được chôn trong lăng mộ này.

Khả năng cao, người đàn ông trong lăng mộ là một vị tỷ phú kín đáo, ông ta không chỉ giàu có về vật chất, mà lăng mộ của ông còn chứa đầy những đồ tùy táng quý giá, thể hiện sự xa hoa và địa vị của ông khi còn sống.

Ảnh: @Sohu.

Trong số đó, một con ve sầu bằng vàng đặc biệt thu hút sự chú ý, với độ tinh khiết đáng kinh ngạc lên đến 98%. Con ve sầu bằng vàng đang đậu trên một chiếc lá làm bằng ngọc bích.

Mặc dù ve sầu bằng vàng không phải là vật phẩm hiếm, nhiều người hiện nay thích mua chúng để trang trí hoặc cầu may mắn, nhưng một con ve sầu vàng có độ tinh khiết cao như vậy là hiếm gặp trong lịch sử cổ đại Trung Quốc.

Theo ước tính thận trọng của các chuyên gia, nếu con ve sầu vàng này được bán đấu giá, nó có thể thu về ít nhất 900 triệu nhân dân tệ, nhưng giá trị của nó vượt xa giá tiền. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là con ve sầu vàng này chỉ là một vật phẩm bình thường trong số rất nhiều đồ tùy táng quý giá trong lăng mộ.